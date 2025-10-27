La Aemet prevé una semana de lluvias en Jerez con ligero descenso de las temperaturas

Mapa de Andalucía con la previsión metereológica de la jornada con cielos muy nubosos y chubascos ocasionales

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta semana, que arranca hoy lunes 27 de octubre, que los frentes asociados a borrascas atlánticas sigan dejando lluvias, en la mayor parte de le península, incluida la comunidad autónoma de Andalucía y localidades como Jerez de la Frontera y su campiña.

Según vaticina la Aemet en su página web, este tiempo inestable dará lugar a una semana con más precipitaciones de lo normal en buena parte del país, donde serán problables las precipitaciones generalizadas y chubascos localmente fuertes con alguna tormenta en el suroeste peninsular.

Además se registrará un ligero descenso de las temperaturas máximas en la costa sur andaluza así como interiores del nordeste de la península.

Las máximas en nuestra ciudad se mantendrán en torno a los 24º mientras que las mínimas en 15º.

La previsión es que en el tercio sur se mantenga la inestabilidad durante al menos el próximo domingo 2 de noviembre con presencia de agua en, prácticamente, todas las jornadas.

Avisos amarillos en Andalucía por lluvias

Las temperaturas máximas y mínimas seguirán en descenso este lunes, 27 de octubre, en una jornada en la que Andalucía estará en alerta por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal.

En concreto, las precipitaciones tendrán lugar en Huelva, Málaga y Sevilla con una precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en una hora.

Además, Girona y Tarragona estarán en alerta amarilla por olas de hasta tres metros de alto, a causa del viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Por lo general, la Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte peninsular que dejará abundante nubosidad baja matinal tendiendo a poco nuboso o despejado excepto en extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra donde será más persistente y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil.

En el centro peninsular, los cielos serán poco nuboso; en el tercio sur se mantiene la inestabilidad que dejará cielos muy nubosos o cubiertos con probables chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste y débiles, en general, en el resto, tendiendo al final a nuboso con nubosidad baja en zonas próximas a litorales.

En Canarias, predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Asimismo este lunes habrá bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular y en ligero a moderado ascenso en el resto de la Península y Baleares, localmente notable en montañas del tercio norte peninsular.

Por su parte, las temperaturas mínimas también irán en ligero descenso en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares. En Canarias ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte.