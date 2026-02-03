La borrasca Leonardo pondrá en 'peligro importante' a Jerez y 'extraordinario' a Grazalema

La nueva borrasca Leonardo ha llegado con tanta fuerza a la península que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos con grandes acumulados de aguas y fuertes rachas de viento por lo que ha activado diversas alertas por todo el territorio con especial incidencia este próximo miércoles en Grazalema, con aviso rojo y riesgo extraordinario, y Jerez de la Frontera, con aviso naranja y riesgo importante.

Según ha informado la Aemet este martes en su página web, se prevé que las condiciones meteorológicas se recrudezcan hoy en la provincia de Cádiz con aviso naranja en el litoral por vientos y fenómemos costeros por rachas máximas de 90 km/h y 100 km/h en el Estrecho, y en el resto (incluidos Jerez y su zona rural) con aviso amarillo por ráfagas de 70 km/h.

Se mantendrá activo entre las 22:00 horas de la noche y la medianoche, dando paso a los nuevos avisos activados ya para este miércoles en toda la provincia para una jornada que se prevé bastante complicada por el pronóstico de precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de la sierra de Cádiz como Grazalema, donde las condiciones de saturación del suelo "ya son elevadas".

Aemet: Peligro importante en Jerez y extraordinario en Grazalema

La Aemet espera en Grazalema, en aviso rojo este miércoles día 4 por riesgo extraordinario de lluvias, precipitaciones acumuladas de 140 litros en doce horas y de 200 litros en 24 horas.

Las acumulaciones serán muy importantes también en otras poblaciones de la sierra, dando lugar a un significativo impacto hidrológico en los embalses de Bornos, Los Hurones y Barbate.

En lo que respecta a Jerez de la Frontera y su campiña, con aviso naranja durante todo este miércoles por riesgo importante, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 100 litros en doce horas y 150 en veinticuatro.

Además habrá que sumar el aviso amarillo por viento previsto entre la medianoche y las cuatro de la tarde por fuertes rachas de componente oeste con ráfagas máximas de hasta 80 kilómetros por hora.

Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía

Dadas las circunstancias y, ya que mañana se prevé el día de mayor adversidad por la borrasca Leonardo, la Junta de Andalucía reunirá hoy al comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía para abordar la situación junto representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, el GREA 112, Protección Civil, el servicio de emergencias 061, Cruz Roja y todas las consejerías del Ejecutivo autonómico.

El Plan de Emergencias de Andalucía está activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones y cuando todos los puntos de la comunidad autónoma están bajo un nivel de alerta, ya sea amarilla, naranja o roja. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido en sus canales oficiales de que la situación hidrológica y meteorológica es "extremadamente compleja" y ha difundido mensajes de precaución y consejos a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones.

La reunión del comité asesor tendrá lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía en Sevilla. Los medios gráficos podrán tomar imágenes de dicha reunión a las 11.30 horas. Al término de la misma, se informará del contenido de la reunión y de las decisiones que, en su caso, se adopten.

Indicaciones de autoprotección para la ciudadanía

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas.

Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado.

Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos. Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.