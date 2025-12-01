El tiempo en Jerez: semana de chubascos y de altibajos en las temperaturas

La primera semana de diciembre, que arranca este lunes día 1, será lluviosa y con altibajos en el comportamiento térmico en Jerez de la Frontera y su campiña.

Según prevé la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, la semana entre el uno y el siete de diciembre en la península se caracterizará por el "paso de frentes atlánticos que dejará precipitaciones en amplias zonas de la Península y Baleares, más abundantes en Galicia y menos frecuentes en las comunidades mediterráneas peninsulares".

Además, la Aemet vaticina que "las temperaturas estarán, en general, en torno a los valores normales para estas fechas, aunque serán más frías de lo normal en áreas de la mitad sur. Habrá heladas nocturnas en el interior".

En lo que respecta a Jerez y su zona rural, Meteorología predice en su portal en internet que, estos chubascos, podrían reaparecer durante varias jornadas de la semana, con mayor probabilidad y persistentes entre el martes día 2 y el jueves 4 de diciembre.

El resto de los días predominarán cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 6 y 10 grados centígrados mientras que las máximas rondarán entre los 16 y 20º.

El tiempo en la península

Según la Aemet los vientos soplarán flojos de componente sur y suroeste durante la primera mitad de la semana y de dirección noroeste y oeste durante la segunda.

Este lunes habrá más estabilidad, en general, en la península aunque la llegada de un frente frío dejará cielos muy nubosos en el noroeste, con precipitaciones en Galicia que se extenderán al resto de la comunidad, al noroeste de Castilla y León y el oeste de Asturias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado en su web que las lluvias serán persistentes en el oeste gallego y habrá tormentas ocasionales, mientras que los restos de otro frente en el Mediterráneo podrán dejar durante la madrugada algún chubasco en el sur de Baleares, en la zona de Palos y el Alborán.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles, que serán menos probables en las islas orientales al tiempo que habrá bancos de niebla matinal en el centro de Castilla y León.

La predicción contempla asimismo temperaturas máximas en ascenso en la vertiente cantábrica, en los Pirineos, en zonas altas de la Ibérica y el Sistema central y en el sur peninsular; descensos en Castilla y León y descensos suaves en el nordeste peninsular, en los valles del Guadiana, el Ebro y Segura.

Las mínimas, por su parte, tendrán un descenso generalizado en la Península y las Baleares y habrá pocos cambios en Canarias, con heladas débiles en las montañas del interior y en zonas próximas, localmente moderadas en los Pirineos y zonas altas de la Ibérica.

Según esto, se esperan vientos de componente sur y oeste en el interior, de componente norte en el Golfo de Cádiz y en Baleares y en el norte mediterráneo. Soplará también moderado en los litorales gallegos y del Cantábrico; moderado en los litorales del mar Balear y del norte mediterráneo y vientos alisios moderados en Canarias.