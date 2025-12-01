Este es el mejor bar de Jerez, según los expertos de El País: “Toda la carta es tentadora”

José Romero Valdespino, uno de los mejores chefs de Jerez, abrió en 2011 este bar, 'Val de Pepe', heredero del antiguo restaurante Mesa Redonda, fundado por los padres de José. Es el único bar de la ciudad recomendado por El País, incluido en La Guía Gastro 2026 que destaca algunas de sus elaboraciones y afirma que “la cuenta sale por unos 20 euros”.

Alejado del centro, el local se ubica justo al lado del parque González Hontoria, en calle Paraíso, 3. El único pero es el aforo, pues pocos tienen la suerte de degustar sus propuestas en las mesas del salón y de la terraza, dados sus tamaños.

Merece hacer parada en este bar y catar su selección de vinos con un abanico de tapas de autor, en las cuales une tradición con innovación y toques orientales… una maravilla.

Tina lo tiene claro: “¡Nos ha encantado! Muy recomendable. Lugar acogedor, personal súper atento y unas tapas riquísimas con toques innovadores y selección de vinos top. Vale la pena salir un poco del centro - es un agradable paseo- para disfrutar de esta joya con excelente relación calidad precio. El borrachito al Pedro Ximenez… sublime”.

“El mejor bar de tapas que conozco. La tapa perfecta, la relación calidad precio más que justa, el personal que lo gestiona fantástico y Pepe siempre al pie del cañón”, reseña Diego junto a la valoración más alta.

Tapa del bar Val de Pepe, en Jerez.

Carta de Val de Pepe

Comida deliciosa y casera en la que tiene gran protagonismo el vino y el vinagre de Jerez en platos como sus famosas patatas aliñadas con vinagre de Jerez, el paté de la casa al brandy, o el bizcocho borracho bañado en vino de jerez.

Sorprende con platos del día. La carta no es muy amplia, pero sí variada y dinámica. Además, ofrece tapas y raciones, de modo que, facilita probar más platos y compartirlos. Hojaldre de mejillones, cola de toro, paté casero, tartar de añojo y solomillo strogonoff conquistan a cualquiera; las patatas aliñás con vinagre de jerez, las albóndigas y los dados de merluza a la romana con alioli, son obligatorios; y el curry de calamares con arroz basmati, o su bao de gambón crujiente con salsa kimchi, tartar de añojo con tostadas, un auténtico viaje que querrás repetir una y mil veces.