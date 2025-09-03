El Aeropuerto de Jerez, sin apenas controladores aéreos

El sindicato Comisiones Obreras ha advertido de la "situación crítica" de la falta de personal en la torre de control del Aeropuerto de Jerez. De hecho, afirma que el aeródromo estuvo cerca de cerrar el martes al no contar con los controladores suficientes.

CCOO atribuye esta situación a Saerco, la empresa que gestiona algunas torres de control del sistema aeroportuario nacional. En un comunicado, la formación recuerda que, de los 13 controloadores que tenía el aeródromo jerezano, los redujo a 11, “a costa de la sobrexplotación de sus trabajadores lo que afecta también a la seguridad". Sin embargo, el sindicato señala que el número es aún menor dado que solo hay nueve operativos, una cifra a la que hay que restar dos con permiso de maternidad y paternidad y una baja por enfermedad. Por lo tanto, son únicamente seis los que estarían operativos.

Según el secretario local de CCOO, esta falta de personal "está provocando la modificación de turnos sin aviso previo, el aumento de horas de trabajo y de fatiga y estrés". “El constante acoso laboral al que están siendo sometidos los controladores aéreos de Jerez, nos puede acercar a situaciones catastróficas que nadie desea y que debemos evitar”, agregó.

Además, denunció que la compañía "está reduciendo el salario, por debajo de convenio, suspendiendo las vacaciones y descansos, buscando la congelación salarial con condiciones imposibles de cumplir, declarando que jamás se percibirán los complementos por antigüedad que el convenio de sector recoge". CCOO denuncia además, que "uno de los controladores posee contrato de pseudopiloto y no de la categoría que desempeña, y recuerda que los pilotos con menor antigüedad tienen un salario que ronda los 1.500 euros".

Según CCOO, "el personal está llegando a límites insoportables, comprometiendo su capacidad para desempeñar su labor y poniendo en riesgo la seguridad del aeropuerto. De hecho, incide en que “la situación es tan extrema que, si a lo largo del día de hoy algún controlador no pudiese presentarse a su puesto de trabajo o una urgencia le obligase a ausentarse, el Aeropuerto de Jerez se vería abocado al cierre inmediato”, advierte Pérez. De hecho, afirmó que esta situación pudo darse en la jornada del martes.

Por ello, demanda a Aena que "tome medidas urgentes para garantizar la dotación necesaria de personal que garantice la seguridad y calidad del servicio" y exige a Aesa (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) que "intervenga de inmediato y que, si Saerco no puede garantizar el servicio, se le retire la concesión".

Por último, el sindicato Comisiones Obreras recuerda que lleva "meses denunciando la grave situación que está viviendo el personal subrogado de la torre control del Aeropuerto de Jerez poniendo en peligro la seguridad de los usuarios" y exige que "se apueste por esta infraestructura que resulta imprescindible para la provincia con mayor desempleo de España".