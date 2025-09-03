Ryanair mantiene su negativa a regresar a Jerez y anuncia recortes en más aeropuertos españoles

La compañía aérea Ryanair ha dado un paso más en el enfrentamiento que mantiene con Aena, el gestor de infraestructuras aeroportuarias, por las tasas que debe abonar por su uso. Si a principios de año anunció que dejaba de volar a aeropuertos como Jerez y Valladolid y recortaba su operatividad en otras terminales, una decisión que hizo efectiva a finales de marzo, este miércoles ha anunciado nuevas 'espantás' en otros aeródromos nacionales. Eso sí, el motivo sigue siendo el mismo: las tarifas aeroportuarias establecidas, que sufrirán un incremento en 2026, y que considera que son excesivas y "monopolísticas".

En una comparecencia pública realizada por su consejero delgado, Eddie Wilson, donde presentó su oferta para la temporada invernal, que se desarrollará entre finales de octubre y finales de marzo. En ella seguirá sin incluir a Jerez como destino, terminal con la que dejó de operar a finales del mes de marzo. Bien es cierto que en temporada baja la low cost domiciliada en Irlanda únicamente operaba una ruta, la de Barcelona, mientras que en el periodo veraniego aumentaba su oferta con conexiones a Londres Stansted y Palma de Mallorca.

En los planes anunciados este miércoles, se contempla la cancelación de un total de 36 conexiones directas con los aeropuertos catalogados como regionales, cerrando así su base en Santiago y cancelando los vuelos que operaba con Tenerife Norte y Vigo. Además, prevé reducir su operatividad con Asturias, Santander, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria. El responsable de la compañía vuelve a justificar esta medida en que no puede crecer en estas terminales debidio a unas "tasas excesivas y poco competitivas". Por ello, el consejero delegado de la compañía volvió a reclamar al Gobierno central y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) que rechacen "los excesivos aumentos de tasas" y amplíen la congelación actualmente vigente.

En cambio, un día antes de que se hiciera el anuncio de este recorte, Aena volvió a defender las tasas, así como el incremeto previsto para el año próximo, fijado en unos 68 céntimos por pasajero. En este sentido, considera que estas cuantías "son extraordinariamente competitivas y muy inferiores a las de los operados europeos comparables", además de señalar que este importe "no es un factor relevante" en el precio de los billetes de avión. Asimismo, anunció que, en un avance preliminar, para esta próxima temporada se prevé un "récord de asientos" en las conexiones previstas en toda la red de Aena, con un aumento del 2,1% respecto al año anterior —, aunque por el momento no ha ofrecido datos pormenorizados por aeropuertos.

Durante la temporada invernal, Jerez mantendrá las conexiones nacionales con Madrid (Iberia-Air Nostrum), Barcelona, Palma de Mallorca (ambas operadas por Vueling), Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria (Binter Canarias). En cuanto a las internacionales, Eurowings continuará operando hasta principios de enero la ruta desde Düsseldorf y Tui se ha comprometido a mantener sus cinco conexiones desde Alemania en la oferta que ha realizado al Patronato Provincial de Turismo para hacerse con el contrato de incentivos económicos a la conectividad aérea con el país germano.