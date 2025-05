Jamón, queso y vino para los viajeros del primer vuelo de Jet2 con Jerez

Minutos antes de las doce de la mañana de este viernes ha tomado pista en el Aeropuerto de Jerez la primera de las aeronaves del turoperador británico Jet2.com, que se estrena en la terminal con tres conexiones y que mantendrá operativas hasta finales de octubre.

El avión, un Boeing 738, había partido unas tres horas antes del aeródromo de Birmingham. A bordo iban unos 150 pasajeros que fueron recibidos en la terminal jerezana con jamón, vino, queso payoyo y el toque de un guitarrista para celebrar la primera de las tres conexiones que este turoperador tiene programados con Jerez para esta temporada alta. Así, a la de Birmingham se sumará este sábado la de Mánchester y la próxima semana Leeds.

Todas ellas estarán operativas desde esta primera quincena de mayo hasta finales de octubre con una frecuencia semanal cada una de ellas (la oferta total de plazas rondará las 15.000). No obstante, ya está comercializando estas conexiones para 2026, donde no solo se ampliará la frecuencia (pasará a tener doble frecuencia semanal) como a incrementar las rutas, añadiendo una cuarta con Londres Stansted. Meses atrás se abordó también una quinta desde Bristol para 2027, aunque por el momento no se está comercializando.

De este modo, Jerez vuelve a tener conexiones directas regulares con el Reino Unido tras la marcha de Ryanair, que hasta pasado mes de octubre volaba entre dos o tres veces a la semana con la terminal de Londres Stansted. Eso sí, bien es cierto que actualmente mantiene una conexión semanal desde la terminal de Londres-Gatwick que es operada por la filial inglesa del turoperador Tui.

Los viajeros fueron agasajados a su llegada con vino, jamón y queso. / Vanesa Lobo

No obstante, estos vuelos de Jet2 están dirigidos fundamentalmente a turistas británicos que optan por pasar días de descanso en los hoteles de la Costa de la Luz. No en vano, Jet2 ofrece paquetes vacacionales que incluyen alojamientos con distintos hoteles de la provincia. En este sentido, Ricard Querol, director general de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas en Jet2.com y Jet2holidays minutos antes de que aterrizara el vuelo procedente de Birmingham que en torno al 50% de los viajeros optaron por el paquete vacacional que ofrece, aunque la previsión es que conforme avance la temporada se alcance el 70%.

Reino Unido, el segundo mercado internacional

Los vuelos de Jet2 con el Aeropuerto de Jerez cuentan con el incentivo de un acuerdo alcanzado con la Consejería de Turismo por un importe de unos 360.000 euros donde la compañía se compromete a realizar acciones de mercadotecnia enfocadas a realizar promoción de Andalucía y de la Costa de la Luz en catálogos, revistas, redes sociales o envíos de correos promocionales (mailing o newsletters), un contrato que tiene una vigencia de tres años y que es similar a otro actualmente en vigor con el Aeropuerto de Almería.

El objetivo no es otro que hacer aún más atractivo para el turista del Reino Unido su visita a la provincia facilitando sus conexiones. Hay que tener en cuenta que este es el segundo mercado turístico internacional, solo por detrás del alemán. Según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, más de 100.000 visitantes del Reino Unido se alojaron en los hoteles de la provincia durante 2024, unas cifras que ya están en los dígitos que se registraban antes de la pandemia del covid-19.

A su llegada, los visitantes fueron recibidos por distintas autoridades locales entre las que se encontraba la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, quien incidió en la importancia de alcanzar aucerdos con las aerolíneas y turoperadores turísticos para "cumplir los objetivos de captar vuelos, ampliar frecuencias, aumentar la operatividad de la terminal y fortalecer los destinos nacionales e internacionales desde Jerez". En esta misma línea, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, destacó tanto la llegada de Jet2 como su intención de "mantenerse" en el Aeropuerto de Jerez teniendo en cuenta que ya está comercializando vuelos de la próxima temporada de 2026.

La llegada de Jet2 al Aeropuerto de Jerez es una de las grandes novedades de la temporada alta del aeródromo jerezano. Asi, además de estas tres rutas, ya está operativa también una nueva conexión desde Berlín, operada por Eurowings, y con Asturias, explotada por Volotea. Frente a esto, la terminal aún tiene que recuperarse de la decisión de Ryanair de marcharse de Jerez por su enfrentamiento con el gestor aeroportuario Aena por las tasas aeroportuarias.