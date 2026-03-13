El Aeropuerto de Jerez mejora sus cifras gracias a los vuelos con Madrid y Mallorca

El Aeropuerto de Jerez está teniendo un mejor arranque del año respecto a 2025. Así, con cifras acumuladas hasta el mes de febrero, por la terminal jerezana han pasado ya más de 75.000 viajeros, según las últimas cifras dadas a conocer este jueves por el gestor aeroportuario Aena. El registro es superior en un 7% respecto al inicio del año anterior, pero supone una bajada del 5% respecto a 2024 y de un 19,1% si se compara con la de 2019.

La mejora de las cifras respecto al año pasado se debe al tráfico nacional, fundamentalmente a la conexión con Madrid, que continúa siendo la que más pasajeros mueve por la terminal. De este modo, se corrobora una vez más la importancia vital de la ruta con la capital de España y de la incidencia que tiene en las estadísticas de la terminal. Si esta ruta crece en viajeros, los registros del aeródromo jerezano suelen ser buenos. Y si esta baja, como fue el caso del pasado año, las cifras se convierten en números rojos.

Entre los meses de enero y febrero la conexión con Madrid ha crecido tanto en volumen de pasajeros (un 10% más) como en operaciones (un 6,8% más de vuelos). También ha contribuido en esta mejora crecido la conexión con Palma de Mallorca (un 34% más de viajeros) y ha tenido igualmente su repercusión positiva que en este año se hayan programado más conexiones con Asturias en el mes de febrero, una ruta que se estrenó el año pasado.

Sin duda, y por desgracia, el grave accidente ferroviario de Adamuz, que provocó que durante varias semanas estuviera cortada la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, ha propiciado que muchos viajeros optasen por el avión para ir o venir de Madrid a la provincia. Durante una semana, Iberia amplió las conexiones aéreas entre Madrid y Jerez, aunque luego volvió a la programación inicialmente prevista. No obstante, esto permitió que la ocupación media por operación pasara de los 80 pasajeros por vuelo en 2025 a 83 en los dos primeros meses de 2026.

Por el contrario, las conexiones con Barcelona registran peores cifras que el inicio del pasado año. Así, durante los meses de enero y febrero ha tenido una menor conectividad —25 operaciones menos— que se ha traducido en 1.173 pasajeros menos respecto a 2025.

Mientras tanto, las rutas con las Islas Canarias tuvieron un comportamiento distinto. Así, mientras la de Las Palmas de Gran Canaria bajó tanto en operaciones como en pasajeros, la de Tenerife Norte mejoró ligeramente en ocupación.

En cuanto a las conexiones internacionales, en el mes de febrero se recuperaron parte de las conexiones con Alemania (Düsseldorf, Fráncfort y Hannóver) que han registrado similares registros a los del año pasado.