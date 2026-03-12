La Junta aprueba un nuevo plan de conectividad para el Aeropuerto de Jerez

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este miércoles de la Iniciativa Turística para el Impulso de la Conectividad Aérea de Andalucía 2026-2028, un instrumento en el que se establecen las directrices de las acciones para reforzar los vuelos en los aeropuertos de Andalucía, entre ellos el de Jerez. Este documento es continuación del Plan de Conectividad andaluz 2023-2025 donde se establecían una serie de objetivos de crecimiento en las terminales andaluces que, en el caso del jerezano, se han cumplido en parte. El documento se presentó la pasada semana en la feria internacional de turismo de Berlín y ahora se ha ratificado por el ejecutivo autonómico.

En el documento aprobado para el binomio anterior, se planteaba la recuperación de rutas de mercados tradicionales como Alemania y Bélgica, además de ampliar cuotas para otros mercados como Reino Unido, Irlanda y países nórdicos. Asimismo, se pretendía abrir nuevos mercados a Italia o Francia y recuperar destinos internacionales que se operaban en 2019 como Mánchester, Berlín, Londres o Colonia. Asimismo, se buscaba ampliar o conseguir más frecuencia en rutas domésticas con mercados del norte de España.

En este tiempo, Alemania continúa siendo el principal mercado internacional que tiene la terminal con un crecimiento en pasajeros de un 25% entre 2023 y 2025. Así, el aeródromo ha vuelto a tener conexiones con Berlín (Eurowings), y se han reforzado las rutas desde Düsseldorf y Fráncfort, entre otros. Mientras, las conexiones desde Bélgica han movido similar volumen de viajeros en el último bienio.

En cambio, la conexión con Reino Unido sufrió un fuerte revés por la marcha de Ryanair hace ahora un año. Esta pérdida se ha podido compensar en parte gracias al acuerdo alcanzado con Jet2, que se suscribió antes de que la 'low cost' irlandesa decidiera dejar de operar en Jerez. Así, en la pasada temporada alta hubo tres conexiones desde las Islas Británicas (Mánchester, Leeds y Birmingham), a las que se sumará este año Londres Stansted. Eso sí, por el momento la turoperadora británica aún no ha movido el número de pasajeros que alcanzaba Ryanair con su ruta desde Londres Stansted.

En cuanto a los objetivos de otras rutas internacionales, durante estos dos últimos años no se han conseguido tener conexiones regulares, aunque sí vuelos chárter, con algunos países nórdicos como Islandia o Dinamarca, que volverán a estar este verano, así como algún que otro vuelo puntual con Irlanda. En cambio, no se ha podido recuperar las conexiones con Francia (Vueling dejó de operar la ruta con París en 2023) ni se ha podido alcanzar acuerdo alguno para Italia, hasta el momento.

En cuanto a las rutas domésticas, sí se ha logrado ampliar las conexiones con el norte de España con dos nuevas rutas, una con Asturias que se puso en marcha el año pasado y otra con Santiago que lo hará en los próximos meses. Para este año, además, Vueling prevé un aumento de la operativa con Bilbao y Air Nostrum mantiene la de Santander tras un acuerdo con el gobierno cántabro.

En la nueva iniciativa aprobada ahora, se plantea como objetivo que Jerez pueda "recuperar el volumen de tráfico" de años precedentes —2025 cerró con una pérdida del 6,7% respecto al año anterior y lejos de superar el millón de pasajeros que se alcanzó antes de la pandemia—. Asimismo, se plantea "diversar emisores y reforzar la oferta en temporada baja", según lo apuntado por la Junta de Andalucía en un comunicado. Precisamente, meses atrás el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz sacó a licitación un concurso para reforzar las conexiones con Alemania en invierno, aunque finalmente la licitación quedó desierta dado que la única aspirante, Tui, no presentó la documetación requerida.