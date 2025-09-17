Sorteo de regalos y servcio de bar en la marcha ciclista Bici-Amistad que se celebrará este domingo

Jerez tiene una cita con la marcha ciclista Bici-Amistad que se celebrará el próximo domingo, día 21 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad que organiza el Ayuntamiento, con la colaboración de varias empresas patrocinadoras. Una vez finalizado el recorrido de la Bici-Amistad, tendrá lugar un sorteo de regalos con obsequios para todos los participantes en el marco de la Fiesta de la Movilidad en el parque Atocha.

Este año van a tener lugar más actividades que la edición del pasado año, habrá servicio de bar, a cargo de la Hermandad de La Clemencia, entidad que destinará los beneficios a su bolsa de caridad. También se celebrarán actividades infantiles amenizadas por el Grupo Senda.

El teniente de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha animado a toda la ciudadanía, a las familias y a los aficionados a la bicicleta, a inscribirse en esta actividad no competitiva, en la que la fiesta y la convivencia están garantizadas ya que, además, a su término, tendrá lugar la Fiesta de la Movilidad en el parque Atocha. “Va a ser una jornada para vivir en familia, con los amigos, participando en una actividad que celebramos para promover el transporte ecológico, sostenible y saludable, como la bicicleta, que además nos ayuda a mejorar nuestra salud. También es un espacio de encuentro en el que nos vamos a divertir y fomentar el deporte y la conexión social”.

Recorrido

La marcha ciclista Bici-Amistad partirá desde El Corte Inglés, en la avenida Voltaire, con un recorrido de 8 kilómetros y medio por delante. El itinerario será el siguiente: avenida Voltaire, avenida de Andalucía, glorieta Caballo de Troya, avenida Álvaro Domecq, plaza del Caballo, avenida de México, glorieta Juan Holgado, avenida Martín Ferrador, rotonda del Catavino, calle Pablo Neruda, calle Miguel de Unamuno, avenida de Europa, glorieta de los Caballos de Colores, avenida de Sementales, avenida del Altillo, avenida Voltaire, glorieta A la Libertad de Expresión, avenida Descartes y parque Atocha.

En el transcurso de la Fiesta de la Movilidad, se celebrará el reto ‘Pedalea por una Movilidad Sostenible’, que se desarrollará con el patrocinio de Alcampo, Coca-Cola y Merca-Jerez. Como en años anteriores, se instalarán bicicletas estáticas con el objetivo de mantenerlas ocupadas toda la jornada, desde las 11.30 a las 14.30 horas. Los organizadores anuncian que habrá regalos para todos los participantes.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita en el departamento de Deportes de El Corte Inglés hasta el 20 de septiembre, y también podrán hacerlo desde las 10:00 horas el día de la actividad, en la propia línea de salida de la marcha ciclista. Cada participante recibirá un dorsal que al final de la carrera servirá como número para el sorteo de regalos que se celebrará en la Fiesta de Movilidad, la línea de meta de la Bici-Amistad.

Turismo accesible en la Semana Europea de la Movilidad

Este miércoles, el segundo día de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad en la ciudad, miembros de Afanas, en colaboración con la Asociación de Menores Migrantes (Anides) han participado en una actividad de turismo accesible en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, donde han realizado una visita guiada por personal técnico de las propias instalaciones.

Igualmente, en el Parque Público de Educación Vial se ha abierto un ciclo de jornadas educativas para escolares de Educación Primaria, bajo el título ‘De casa al Cole’, a cargo del Departamento de Seguridad Vial, adscrito a Policía Local de Jerez. Grupos de alumnado del CEIP Arana Beato han sido los primeros en participar en esta actividad de la Semana Europea de la Movilidad.