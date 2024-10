Qué hacer en Jerez este fin de semana

Presentación libro "Cuentos de Dios' de Luis Carreño

La sede la Fundación Caballero Bonald acoge la presentación del libro de relatos 'Cuentos de Dios' del autor Luis Carreño del Campo.

El acto será presentado por Ricardo Rodríguez y arrancará a las 19:30 horas del jueves 24 de octubre. (Calle Caballeros, 17)

La entrada libre hasta completar aforo y se servirá una copa de jerez por cortesía de la organización.

Proyección del documental 'El vino, el mundo y nosotros'

La Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez ha programado la proyección del documental 'El vino, el mundo y nosotros' del director y productor Antonio Lobo Daza.

Tras la proyección se celebrará una mesa coloquio con el propio director, con la antropóloga Eva Cote, José Luis Jiménez, Beltrán Domecq, Javier Maldonado, Manuel Marín e Israel García.

El evento comenzará este viernes 25 de octubre a las 18:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo y se servirá un jerez de Honor a cargo de las Bodegas Fundador en el descanso entre la proyección y la mesa coloquio.

Exposición del escultor Francisco Pinto Berraquero

La sala Profundis de los Claustros de Santo Domingo de Jerez albergará la exposición titulada 'El desnudo en el proceso creativo del escultor Francisco Pinto Berraquero'.

La inauguración, a la que tiene previsto asistir la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, tendrá lugar este viernes 25 de octubre a las 20:30 horas.

La exposición permanecerá abierta desde el 25 de octubre a la 28 de noviembre.

Horarios de visita son de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 13.45 horas. Domingos, lunes y festivos: cerrado.

Navajita plateá en el Villamarta

Navajita plateá , el dúo flamenco jerezano más reconocido Internacionalmente, llega al teatro Villamarta con un espectáculo íntimo donde el público se volverá bohemio por una noche. Un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas e inéditas canciones.

Ficha artística: Ilefonso de los Reyes (Pelé): Voz principal, compositor, productor Francisco Carrasco (Curro): Guitarra flamenca, compositor, productor Ignacio Cintado: Guitarra eléctrica Jorge Gómez: Bajo Juaa Márquez (Juan Grande): Percusión-

El espectáculo arrancará este viernes día 25 a las 20:00 horas. Las entradas varían entre los 25 y 30 euros y están disponibles a la venta en el siguiente enlace.

Concierto de Roots, una experiencia de Nu-Metal

Roots es una banda sevillana de versiones con inclinación al estilo nu metal que se popularizó a finales de los años 90 y principios del 2000 gracias a grupos como Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Mudvayne, System of a Down y Disturbed, entre otros.

Roots se encuentra de gira por toda la geografía española de mano de la potente promotora Spyro Music.

Tras un inicio demoledor en Málaga y Sevilla, Roots llega este viernes 25 a su tercera parada a Jerez donde prometen ofrecer "la experiencia más salvaje que jamás dio un género musical" con un repertorio de dos horas de duración.

"Nuestro objetivo primordial es transmitir la energía y brutalidad que caracterizó a esa época en cada uno de nuestros conciertos. Te garantizamos una actuación enérgica y sin pausa, donde la pasión y el poder del Nu Metal te envolverán por completo", avisan los componentes de la formación sevillana.

Las entradas tienen un coste de 15 euros anticipada (más 1,5 euros por gastos de gestión) y están a la venta en wegow.com. En taquilla serán 20 euros. El show arranca este viernes 25 de octubre a las 23:00 horas.

Exposición de Uta Geub

La artista alemana residente en España, Uta Geub, inaugura una nueva exposición en los Claustros de Santo Domingo de Jerez titulada 'Uta Geub. El relato del color'.

La apertura oficial de la muestra, compuesta por 21 obras, tendrá lugar este sábado 26 a partir de las 13:00 horas con la asistencia de la alcaldesa. María José García-Pelayo, el comisario de la exposición, Bernardo Palomo, y el museólogo Paco Pérez Valencia.

La colección estará expuesta hasta el 30 de noviembre. Los horarios de visita son, de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 13.45 horas. Domingos, lunes y festivos: cerrado. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de La Banda de Eleanor Rigby

El Club de Fans de The Beatles ede la Provincia de Cádiz organiza un concierto del grupo jerezano La Banda de Eleanor Rigby para este próximo sábado 26 de octubre.

El recital tendrá lugar en la sala La Quemá a partir de las 18:30 horas.

La entrada tiene un coste de 10 euros y se pueden reservar previamente por whatsapp en el teléfono 676 758 188.

Obra de teatro en Guadalcacín

La Compañía Danza Mobile, en colaboración con INcubo Teatro, representará en Guadalcacín, ELA de Jerez de la Frontera el espectáculo ‘En vano’. La actuación tendrá lugar este sábado 26 de octubre a partir de las 21:00 horas de la noche.

Esta pieza se estrenó en 2016 como espectáculo para calle, dentro del ‘Ciclo Espacios Singulares’ en el ‘Mes de Danza’, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Sevilla.

Las entradas se podrán adquirir con un precio único de 8 euros en el Centro de Formación de Guadalcacín de 08:00 a 13:00 horas. El Teatro Municipal de Guadalcacín ofrece la posibilidad de adquirirlas por internet mediante el portal www.tickentradas.com Más información detallada en el teléfono 956 929 082

Power Pop y Punk Rock en La Guarida

La sala de conciertos La Guarida del Ángel programa para este sábado 26 de octubre un noche pop y rock con la triple actuación de los grupos We're not Surfers', 'No Picky y la solista Carmen Loor.

Promete ser uno de los eventos más animados del fin de semana gracias a la banda jerezana de power pop trío 'We're not Surfers' y la mítica banda malagueña punk rocker 'No Picky', amén de la prometedora y joven artista jerezana Carmen Loor.

'We're not Surfers' vuelven a los escenarios para presentar su nuevo EP 'Recipe for Healing Your Soul', "un revival" lleno de power pop y punk rock melódico de los años 90's. Al mismo tiempo, los 'No Picky' de Málaga, una de las bandas de punk rock ramoniano más conocidas del panorama nacional, se estrenarán en Jerez por primera vez donde tocarán sus clásicos temas de su famoso álbum de los 90's 'Vampira, Malísima y Seductora' entre otros nuevos como los de su último EP 'Tutan C'mon'.

La cita será este sábado 26 a las 23:00 horas en La Guarida del Ángel. Las entrada cuestan 12 euros anticipada (1,50 más por gastos de gestión) y 15 en taquilla.

XXVIII Medio Maratón de Jerez

El Club Atletismo Runchip Jerez Catunambú, en colaboración del Ayuntamiento de Jerez, organiza la 28 edición del Medio Maratón de Jerez este domingo 27 de octubre 2024 con salida a las 9:00 horas de la mañana.

El circuito será totalmente urbano con distancia de 21,097 kilómetros donde podrán participar todas las personas que lo deseen, siempre que hayan cumplido los 18 años el día de la prueba, estén federadas o no y sin distinción de sexo o nacionalidad.

Se establece un límite de 1.200 participantes. Una vez llegados al límite se abrirá una lista de espera. La inscripción se realizará a través de www.runnink.com y el precio incluye los gastos de gestión de la plataforma de pago y Seguro de Cancelación del Dorsal.

Vuelven los bailes para personas mayores

Este domingo 27 de octubre regresan los bailes para personas mayores a los Claustros de Santo Domingo a partir de las 17:30 horas y hasta las 20:30 horas.

La artista malagueña María Peláe

Concierto de María Peláe

María Peláe es una cantautora malagueña nacida en 1990 y con más de quince años de carrera musical a sus espaldas. La música de María Peláe se caracteriza por sus letras comprometidas y elaboradas cargadas de crítica social mezclada con el sonido más actual. Música con acento andaluz y de producción internacional, original donde las haya.

Ha tenido como referentes desde pequeña a grandes voces femeninas de la canción como Lola Flores, Rocío Jurado o Celia Cruz, así como a artistas de diferentes estilos como Chano Lobato, Juan Luis Guerra, Carnaval de Cádiz o Residente, por lo que no es de extrañar la mezcla de ritmos y referencias en sus temas.

La actuación de María Peláe en el Teatro Villamarta tendrá lugar la tarde del domingo 27 de octubre a partir de las 19:00 horas. Las entradas varían entre los 26 y 35 euros y están a la venta en el siguiente enlace.