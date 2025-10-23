Programación y horarios del Mercado Medieval 2025 de Guadalcacín
La cita se desarrolla del viernes 24 al domingo 26 con actos para toda la familia.
Guadalcacín celebra este fin de semana su tradicional Mercado Medieval
Guadalcacín, ELA de Jerez, volverá a transformarse este fin de semana en un auténtico escenario de época con la celebración de su esperado Mercado Medieval 2025, una cita ya consolidada en el calendario otoñal que reunirá música, espectáculos, talleres, artesanía y diversión para todas las edades.
Horarios del Mercado Medieval 2025 de Guadalcacín
El mercado abrirá sus puertas el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas, dando comienzo a tres jornadas llenas de actividades que se desarrollarán en diferentes horarios:
-Viernes 24 de octubre: de 18:00 horas a cierre.
-Sábado 25 de octubre: de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 horas a cierre.
-Domingo26 de octubre: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Programación del Mercado Medieval 2025 de Guadalcacín
Viernes 24 octubre
18:00h inauguración del mercado
18:00h ronda musical
18:30h taller de circo
19:00h ronda musical
19:30h juego infantil, lucha de gladiadores
20:00h ronda musical
21:30h. espectáculo de circo, circus coliseum
22:00h taller de tiro con arco
22:30h ronda musical
23:00h juego justa infantil
Sábado 25 octubre
11:00h apertura del mercado.
11:00h ronda musical.
12:00h lucha de espadas infantil.
13:00h juego justa infantil.
14:00h ronda musical.
18:30h ronda musical.
19:00h taller de circo
19:30h espectáculo aéreo
20:00h ronda musical.
20:30h espectáculo aéreo - alambrado.
21:00h taller de tiro con arco.
21:00h espectáculo aéreo - trimensionado.
22:00h ronda musical.
22:30h lucha de gladiadores infantil.
23:00h espectáculo de fuego - danza fueril.
Domingo 26 de octubre
11:00h apertura del mercado.
11.30h ronda musical.
12:00h lucha de gladiadores infantil
13.30h ronda musical.
17:00h ronda musical.
17:30h taller de tiro con arco.
18:00h juego justa infantil.
18:30h ronda musical
19:00h taller de circo.
19:30h ronda musical.
Actividades complementarias -todo el fin de semana
Carrusel de sillas voladoras: El coste de cada viaje es a 3,5 euros.
Taller de fabricacion de espadas: El coste por cada espada es 2 euros.
Taller de fabricación de escudos: El coste por cada escudo es 2 euros.
Campamento y ludoteca infantil: 'La Arena' campamento de lucha.
