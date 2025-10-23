Programación y horarios del Mercado Medieval 2025 de Guadalcacín

Cartel con la programación y horarios del Mercado Medieval de Guadalcacín

Guadalcacín, ELA de Jerez, volverá a transformarse este fin de semana en un auténtico escenario de época con la celebración de su esperado Mercado Medieval 2025, una cita ya consolidada en el calendario otoñal que reunirá música, espectáculos, talleres, artesanía y diversión para todas las edades.

Horarios del Mercado Medieval 2025 de Guadalcacín

El mercado abrirá sus puertas el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas, dando comienzo a tres jornadas llenas de actividades que se desarrollarán en diferentes horarios:

-Viernes 24 de octubre: de 18:00 horas a cierre.

-Sábado 25 de octubre: de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 horas a cierre.

-Domingo26 de octubre: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Programación del Mercado Medieval 2025 de Guadalcacín

Viernes 24 octubre

18:00h inauguración del mercado

18:00h ronda musical

18:30h taller de circo

19:00h ronda musical

19:30h juego infantil, lucha de gladiadores

20:00h ronda musical

21:30h. espectáculo de circo, circus coliseum

22:00h taller de tiro con arco

22:30h ronda musical

23:00h juego justa infantil

Sábado 25 octubre

11:00h apertura del mercado.

11:00h ronda musical.

12:00h lucha de espadas infantil.

13:00h juego justa infantil.

14:00h ronda musical.

18:30h ronda musical.

19:00h taller de circo

19:30h espectáculo aéreo

20:00h ronda musical.

20:30h espectáculo aéreo - alambrado.

21:00h taller de tiro con arco.

21:00h espectáculo aéreo - trimensionado.

22:00h ronda musical.

22:30h lucha de gladiadores infantil.

23:00h espectáculo de fuego - danza fueril.

Domingo 26 de octubre

11:00h apertura del mercado.

11.30h ronda musical.

12:00h lucha de gladiadores infantil

13.30h ronda musical.

17:00h ronda musical.

17:30h taller de tiro con arco.

18:00h juego justa infantil.

18:30h ronda musical

19:00h taller de circo.

19:30h ronda musical.

Actividades complementarias -todo el fin de semana

Carrusel de sillas voladoras: El coste de cada viaje es a 3,5 euros.

Taller de fabricacion de espadas: El coste por cada espada es 2 euros.

Taller de fabricación de escudos: El coste por cada escudo es 2 euros.

Campamento y ludoteca infantil: 'La Arena' campamento de lucha.