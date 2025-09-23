Programación del Oktoberfest 2025 en Jerez: todos los conciertos y eventos
El pub irlandés vuelve a organizar el evento más esperado para los amantes de la cerveza, con mucha comida y mucha música
Los bares donde comer chicharrones en Jerez: “son la estrella de la casa”
La Oktoberfest es una de las fiestas más populares del mundo. Cada año, millones de personas viajan a Múnich para disfrutar de la cerveza, los pretzels y la gastronomía alemana en un ambiente único. Pero no hace falta coger un avión para vivir esta experiencia: Jerez se suma a la tradición con su propia versión local de la fiesta bávara.
A partir del viernes 26 de septiembre, el pub Plaza Canterbury, situado en la calle Nuño de Cañas, se convertirá en el epicentro de la Oktoberfest jerezana. Durante tres fines de semana consecutivos, hasta el 12 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos en directo, gastronomía y, por supuesto, una gran variedad de cervezas. Todo ello en un ambiente festivo y con entrada gratuita hasta completar aforo.
Un programa repleto de música y actividades
El Oktoberfest Jerez no se limita solo a la cerveza: la música en directo será uno de los grandes atractivos. Más de una veintena de bandas y artistas pasarán por Plaza Canterbury.
Viernes 26 de septiembre
- 18:00 – Los Viandantes
- 20:00 – Charanga
- 21:30 – Perversiones Cover Band
- 00:00 – Los Random
Sábado 27 de septiembre
- 17:30 – Tam Kennedy
- 19:30 – Charanga
- 21:30 – Los Hombres de Wilson
- 00:00 – Loco Jones
Domingo 28 de septiembre
- A partir de las 13:00 – Sherry Burger League: una cita gastronómica sin competición, pensada para compartir entre hosteleros y dar al público la posibilidad de degustar hamburguesas únicas en un mismo lugar.
- 14:00 – Grand Reserva
Viernes 3 de octubre
- 18:00 – Awamba Baluband
- 20:00 – Charanga
- 21:30 – La Banda del Pelícano
- 00:00 – Los Viandantes
Sábado 4 de octubre
- 17:30 – Generación X
- 19:30 – Charanga
- 21:30 – Doctor Simago
- 00:00 – Aquel 20 de Abril
Domingo 5 de octubre
- 18:00 – El Hombre de Papel
Viernes 10 de octubre
- 18:00 – Mackenzie & Co
- 20:00 – Charanga
- 21:30 – Los Máquinas del Tiempo
- 00:00 – Yohan & Monkeys
Sábado 11 de octubre
- 17:30 – Renegados
- 19:30 – Charanga
- 21:30 – Radio Camaleón
- 00:00 – Mr. Jones
Domingo 12 de octubre
- 17:30 – Los Búhos
- 19:30 – Charanga
- 21:30 – Tributo a Fito & Fitipaldis
- 00:00 – 4 Cuerdos
Con la llegada del otoño, Jerez se tiñe de azul y blanco para rendir homenaje a una de las fiestas más internacionales del mundo. Una oportunidad perfecta para disfrutar de música en directo, compartir mesa con amigos y brindar con una buena jarra de cerveza.
También te puede interesar
Lo último