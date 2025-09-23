Programación del Oktoberfest 2025 en Jerez: todos los conciertos y eventos

La Oktoberfest es una de las fiestas más populares del mundo. Cada año, millones de personas viajan a Múnich para disfrutar de la cerveza, los pretzels y la gastronomía alemana en un ambiente único. Pero no hace falta coger un avión para vivir esta experiencia: Jerez se suma a la tradición con su propia versión local de la fiesta bávara.

A partir del viernes 26 de septiembre, el pub Plaza Canterbury, situado en la calle Nuño de Cañas, se convertirá en el epicentro de la Oktoberfest jerezana. Durante tres fines de semana consecutivos, hasta el 12 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos en directo, gastronomía y, por supuesto, una gran variedad de cervezas. Todo ello en un ambiente festivo y con entrada gratuita hasta completar aforo.

Un programa repleto de música y actividades

El Oktoberfest Jerez no se limita solo a la cerveza: la música en directo será uno de los grandes atractivos. Más de una veintena de bandas y artistas pasarán por Plaza Canterbury.

Viernes 26 de septiembre

18:00 – Los Viandantes

20:00 – Charanga

21:30 – Perversiones Cover Band

00:00 – Los Random

Sábado 27 de septiembre

17:30 – Tam Kennedy

19:30 – Charanga

21:30 – Los Hombres de Wilson

00:00 – Loco Jones

Domingo 28 de septiembre

A partir de las 13:00 – Sherry Burger League: una cita gastronómica sin competición, pensada para compartir entre hosteleros y dar al público la posibilidad de degustar hamburguesas únicas en un mismo lugar.

14:00 – Grand Reserva

Viernes 3 de octubre

18:00 – Awamba Baluband

20:00 – Charanga

21:30 – La Banda del Pelícano

00:00 – Los Viandantes

Sábado 4 de octubre

17:30 – Generación X

19:30 – Charanga

21:30 – Doctor Simago

00:00 – Aquel 20 de Abril

Domingo 5 de octubre

18:00 – El Hombre de Papel

Viernes 10 de octubre

18:00 – Mackenzie & Co

20:00 – Charanga

21:30 – Los Máquinas del Tiempo

00:00 – Yohan & Monkeys

Sábado 11 de octubre

17:30 – Renegados

19:30 – Charanga

21:30 – Radio Camaleón

00:00 – Mr. Jones

Domingo 12 de octubre

17:30 – Los Búhos

19:30 – Charanga

21:30 – Tributo a Fito & Fitipaldis

00:00 – 4 Cuerdos

Con la llegada del otoño, Jerez se tiñe de azul y blanco para rendir homenaje a una de las fiestas más internacionales del mundo. Una oportunidad perfecta para disfrutar de música en directo, compartir mesa con amigos y brindar con una buena jarra de cerveza.