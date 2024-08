Flamenco, música en directo y comedia para este fin de semana en Jerez

Nuevo taller infantil

Taller infantil en el museo

Nuevo taller infantil con el programa Un museo de verano para este jueves 8 de agosto a partir de las 11:00 horas con 'Un día en la Antigua Roma. Los talleres están destinados para niños de 6 a 12 años, el aforo es limitado por lo que se requiere reserva en el teléfono 956 14095060

Conciertos por el Día Internacional del Cante Gitano

Sala La Quemá celebra este jueves 8 de agosto el Día Internacional del Cante Gitano con una doble actuación a cargo de El Domador de Medusas & Ricardo Piñero a las 20:30 horas y Karavan Familia, de Hungría, a partir de las 22:00 horas. Las entrada cuestan 10 euros y se pueden reservar en el teléfono 676758188

Clásicos del rock

La terraza de Plaza Canterbury programa para este jueves un concierto en acústico con el grupo Wonderwall y sus clásicos del rock. La actuación gratuita comenzará a las 22:30 horas

Cartel del concierto de noches de verano con Benson Señora

Concierto en La Asunción

La plaza de la Asunción acoge una nueva cita del ciclo Noches de Verano con el concierto del grupo jerezano Benson Señora, una banda de versiones formado en 2009 adoptando una formación clásica de Rock con dos guitarras, bajo, batería y cantante. Entre sus influencias destacan U2, Muse, Pixies, Wilco, ACDC, Stone Temple Pilots, Jimmy Hendrix, Yes, Focus, Grand Funk, Rage Against the Machine, Blur, Pearl Jam…

El concierto está previsto a las 22:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de Abarika

Andalucía y Senegal con Abarika

Sala La Quemá ofrece este viernes 9 de agosto un concierto del dúo Abarika compuesto por La Chica del Bosque (ukelele, guitarra, voz) y Sirifo Kouyate (kora solista, arpa de Senegal) que apuestan por el mestizaje, gestado entre Andalucía y Dakar. La entrada tiene un coste de 10 euros mediante reserva previa en el 676 758 188. La actuación está prevista a las 21:30 horas

Cartel del Viernes Flamenco

Viernes Flamenco con la Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica

La cita Viernes Flamenco de esta semana correrá a cargo de la Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica que pondrá en escena a Luis el Zambo al cante, Domingo Rubichi a la guitarra, Aitana de los Reyes al baile, y la colaboración esepcial de Pastora Galván. Fin de Fiesta con Chanquita, Manuel de la Nina, Momo Fajardo, Zambullo y Rubén Martínez. La actuación comienza a las 21:30 horas. Las entradas tienen un coste de 20 euros.

Noche de comedia en Jerez con Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández

Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota, en una imagen promocional

Los reconocidos humoristas nacionales Santiago Segura José Mota y Florentino Fernández protagonizarán una noche de comedia en Jerez de la Frontera durante la presentación del espectáculo 'El sentido del humor, dos tontos y yo' en el ciclo 'Tío Pepe Comedy' de Tío Pepe Festival.

El trío de comediantes pondrá en escena esta particular visión del humor la noche del viernes 9 de agosto de 2024 partir de las 22:00 horas en el patio de la Tonelería de la bodega González Byass con las últimas entradas disponibles.