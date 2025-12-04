Qué hacer en Jerez este fin de semana: Puente de diciembre con muchos actos navideños

Este año se inaugura un nuevo elemento decorativo navideño en la plaza de Belén: La estrella de Jerez

Charla en el Museo Arqueológico

El ciclo de charlas Conociendo el río Guadalete continúa este jueves 4 de diciembre con la conferencia 'La transformación de los paisajes fluviales en el Guadalete' a cargo de José María Sánchez García, Ingeniero de Montes d ela Delegación Territorial de Agricultura.

La cita, organizada por Ecologistas en Acción Jerez, se celebrará en la sede del Museo Arqueológico a partir de las 18:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Inauguración 'La estrella de Jerez'

El elemento decorativo navideño 'La estrella de Jerez' se inaugura en la plaza de Belén este jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas.

Manuel Herrero presentará su nueva novela 'Grazalema fue solo el principio'

El autor Manuel Herrero Villanueva presentará su nueva novela 'Grazalema fue solo el principio' este próximo jueves 4 de diciembre en Jerez de la Frontera.La presentación oficial tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18:00 en el Teatro La Gotera de Lazotea, situado en calle Molino de Viento, 7. El acto será abierto al público hasta completar aforo.

Recital poético 'Voces para la Navidad'

Las Secciones de “Poesía”, “Jerez y su cultura” y la “Camerata” del Ateneo de Jerez, ofrecen este jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas, el recital navideño “Voces para la Navidad”, en esta ocasión en la Casa Palacio San Lucas ubicada en la plaza de San Lucas número 3 (frente a la iglesia de este mismo nombre) de la ciudad de Jerez. La entrada a este evento navideño es libre hasta completar aforo.

Este año participarán, con poemas propios, los poetas, Josefa Parra, Manuel Saborido, Francisco J. Márquez, Isabel de Rueda, Manuel Morilla, Patrizio Pérez, Eugenio Barriola, Juan José Gutiérrez, Josefa Roldán, María Gloria Prieto y Juan F. Sánchez. En el evento, también participará la Camerata del Ateneo de Jerez que ofrecerá canciones navideñas y Jairo Lebrón de los Ríos, una promesa joven pianista que participará gracias a la colaboración del centro de estudios musicales Musicry.

Muestra dedicada a la iconografía del ciclo navideño: 'Nativitas Domini'

La muestra dedicada a la iconografía del ciclo navideño, en colaboración con la Fundación Cajasol, abrirá sus puertas este viernes 5 de diciembre a las 13:30 horas en el Callejón de los Bolos. Horario de visitas: Del 5 de diciembre al 5 de enero, en horario de lunes a domingo de 11.00 a 21.00 horas salvo del 10 al 12 de diciembre que será de 17.00 a 21.00 horas.

Una muestra, abierta hasta el 4 de enero, en la que se podrá observar la iconografía del arte navideño en Jerez, con obras cedidas por hermandades, instituciones religiosas, el Ayuntamiento y coleccionistas particulares. La exposición se concibe como un punto de encuentro donde el visitante podrá conocer el inmenso y rico patrimonio que atesora Jerez en torno a la temática de la Navidad, una celebración que la ciudad jerezana sabe vivir y disfrutar como ninguna otra, no en vano es considerada una de las cunas del belenismo occidental.

Concierto de la banda de rock StarAce

La banda de rock brasileña StarAce actúa este jueves 4 de diciembre en la sala La Guarida del Ángel dentro de la gira europea y española de presentación de su disco de debut, 'Real'. El quinteto procedente de Sao Paulo toca géneros dispares del rock como el hard rock y el folk. El álbum de 12 canciones, lanzado en octubre de 2025, ha sido producido por David Frangioni (Aerosmith, KISS, Ringo Starr).

El concierto arrancará este jueves 4 de diciembre a las 22:30 horas. Las entradas anticipadas tienen un coste de 10 euros +0,80 céntimos en gastos de gestión, a la venta en este enlace.

Villancicos teatralizados

El grupo 'Entre Candela y Compás' realiza un original montaje teatral itinerante basado en los villancicos del repertorio navideño jerezano, que será interpretado por varios jóvenes estudiantes de Arte Dramático.

El grupo lo forman Ana Lovera, Daniel Doncía, Julia Flores, José Carlos Toledano, Manuela Bernal, Paula Castez y Curro Holgado.ofrecerá este fin de semana sus villancicos teatralizados con las siguientes actuaciones programadas:

Viernes 5 de diciembre 18 horas Representación Patio Claustros de Santo Domingo

Sábado 6 de diciembre Pasacalle de 12 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13:30 horas Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

Domingo 7 de diciembre Pasacalle de 12 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13:30 horas Cabildo (Plaza de la Asunción)

Lunes 8 de diciembre Pasacalle de 12 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13:30 horas Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

El nacimiento de Jesús. La Natividad

El nacimiento de Jesús. La Natividad es el título de una experiencia singular que propone el artista David Saborido para sentir y visualizar el Nacimiento de Jesús. La Natividad desde un punto de vista diferente en el que sobresalen una narrativa visual y musical desde la emoción.

Esta experiencia sensorial contará con la participación de Josema Pelayo y Pepe Torres y se celebrará en la sala Compañía este viernes 5 de diciembre a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Pregón de la Navidad

El XV Pregón de la Navidad de la Asociación de Belenistas de Jerez, a cargo de Mario Fernández Pinteño, se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas e los Claustros de Santo Domingo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Inauguración de la exposición de nacimientos

Los Claustros de Santo Domingo acogen este viernes 5 de diciembre la inauguración de la XLVII Exposición del arte del Nacimiento a partir de las 21:00 horas.

Horario visitas del 6 de diciembre al 6 de enero de 2026 De martes a domingos: 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas Lunes cerrado, a excepción del 8 de diciembre: horario de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21 horas. 24 y 31 de diciembre de 2025 de 10.30 a 13.30 horas Días 25 de diciembre de 2025, 1 y 6 de enero de 2026 cerrado.

Juan Carlos León presentará su libro en Jerez

La sala 'ArteaDiario' de Diario de Jerez acogerá este viernes, 5 de diciembre, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Probablemente pensarás que esta canción habla de ti' (Silex) de Juan Carlos León. El autor estará acompañado por el periodista Pedro Ingelmo. Al finalizar el acto se servirá vino de la tierra. Además, 'Revolución Heliotropo', fijos en las presentaciones de Juan Carlos León, interpretarán algunas de las canciones que forman parte de la obra.

Visita gratuita al Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico propone, como primer sábado de mes, una visita gratuita y guiada a sus instalaciones en dos tandas. Una a las 11:00 horas y la otra a las 12:30 horas. La actividad, organizada por la Asociación de Amigos del Museo, es libre hasta completar aforo.

Cartero real en San Benito

Centro de barrio y de Mayores del Polígono de San Benito acoge este sábado 6 de diciembre a partir de las 11:00 horas de la mañana la recepción del cartero real a los niños que quieran dejar sus cartas estas navidades. De 11:00 a 12:00 horas habrá animación infantil y de 12:00 a 14:00 horas será para la recogida de las cartas.

Música para la noche de Navidad

La Asociación Pequeño Orfeo celebra la actividad Música para la Noche de Navidad con O Magnum Mysterium, Música del Renacimiento y Barroco. La cita está prevista este sábado 6 de diciembre a partir de las 20:00 horas en los Claustros de Santo Domingo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Villancicos anglosajones

Los Claustros de Santo Domingo acogen la representación musical de villancicos anglosajones de la mano de Anabel Azuar Quartet. Esta formación profesional de cuatro músicos liderados por Ana Isabel Fernández (Anabel Azuar), con formación en el conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez, tocará villancicos de tradición inglesa y norteamericana.

El repertorio recorre los temas clásicos de la navidad llevado al jazz y la bossanova, como: White Chrismas, Silent Nigt, Jinger Bells, The Christmas Song, Have Yourself a Merry Little Chrismas y Chrismas in New Orleans.

La cita será este domingo 7 de septiembre a partir de las 19:00 horas en los Claustros de Santo Domingo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Jerez canta la Navidad

Dentro del ciclo de Navidad del teatro Villamarta, este domingo 7 de diciembre llega el espectáculo Jerez canta a la Navidad de la mano de Felipa del Moreno. Felipa es actualmente uno de los grandes reclamos del flamenco jerezano. En Navidad, como se estila en su tierra, cambia su registro para celebrar tan señalada festividad con villancicos y bulerías de Nochebuena. Estará acompañada, entre otros, de las guitarras de Manuel Valencia y Curro Carrasco y las voces de Sandra Rincón, Carmen Fernández, José Soto y Miguel Ángel Heredia.

La función está prevista el domingo 7 de diciembre a las 20:00 horas. Las entradas oscilan entre los 25 y 35 euros y están a la venta en este enlace.