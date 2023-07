Agradecimiento a un agente de la Policía Nacional de Jerez por su actuación en el ataque epiléptico de Fabio, niño de 4 años

María Barragán, madre del pequeño Fabio, niño de 4 años, ha llevado en mano una carta a Francisco García, comisario jefe de la Policía Nacional de Jerez, agradeciendo la labor del agente O.S.S. en el ataque epiléptico que sufrió su hijo en el colegio, actuación que fue clave y decisiva para que el pequeño no tuviese secuelas.

María Barragán expresa en su misiva su "más sincera gratitud y agradecimiento por la intervención llevada a cabo por uno de los funcionarios a su cargo", el agente O.S.S., explicando que "el pasado 6 de marzo, sobre las 15:40 horas, "recibo una llamada del centro docente donde cursa mi hijo Fabio, de 4 años, colegio público Nuestra Señora de la Paz, donde me informan se encuentra desorientado y convulsionando, por lo que han avisado a ambulancia".

Una vez en el colegio público Nuestra Señora de la Paz, "observo a mi hijo que continúa convulsionando, que expulsa espuma por la boca y que no reacciona a estímulos, temiendo por su vida, pregunto su la ambulancia llegará en breves momentos y me informan que sigue en camino y desconocen si podrán llegar de inmediato", por lo que "este policía, fuera de servicio y que se encontraba en el lugar para recoger a su hija junto a su pareja, mostrando una profesionalidad impecable, sin ser requerido y por iniciativa propia, consigue calmarme, ofreciéndose a trasladarnos a mi hijo y a mí hasta un centro sanitario de urgencia en su propio vehículo".

Además, el agente "permaneció junto a nosotros hasta que los servicios sanitarios consiguieron estabilizar a mi hijo, para posteriormente ser trasladado de urgencia por ambulancia medicalizada hasta el Hospital de Jerez, donde fue ingresado de gravedad".

Posteriormente, "los servicios sanitarios me infirma que mi hijo han sufridlo un ataque epiléptico muy grave, de excepcional intensidad, que no pueden en esos momentos concretar el origen del mismo, si bien no creen que presente secuelas cerebrales gracias a la rápida intervención, que no pudiera haberse llevado a cabo sin la rápida intervención" de O.S.S.

Es por ello "que es mi deseo mostrar a través del presente escrito mi eterna gratitud hacia O.S.S. así como al Cuerpo Nacional de Policía que representa, ya que ha sido con creces garante de los valores que fundamental este cuerpo como he podido averiguar: servicio, dignidad, entrega y lealtad, haciendo constar además el agradecimiento por par del personal laboral del colegio público Nuestra Señora de la Paz".