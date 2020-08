Obligado a trabajar en el hospital con muletas al negársele una baja

Un albañil del departamento de mantenimiento del hospital de Jerez está siendo obligado a trabajar “en unas condiciones indignas”. No en vano, tras sufrir tres operaciones de rodilla, debe acudir a su puesto para trabajar ayudado por una muleta después de que se le haya negado una baja por parte de los servicios médicos competentes.

Este trabajador, Ismael Calvillo, a sus 46 años de edad, denuncia que “me dieron de alta médica por parte de la Unidad Médica de Valoraciones Médicas de Cádiz (UMVI) por una mejoría tras tres operaciones de rodilla sin verme ellos siquiera, camino con un bastón inglés (muleta ) y me mandan a trabajar para hacer trabajos de albañilería en el hospital con la referida muleta” . Según expone a este periódico este trabajador de carácter interino del hospital de Jerez “tras las operaciones no me dieron más bajas por la rodilla, todo ello provocó que ante esa incapacidad para trabajar tuviera que pedir dos bajas más por ansiedad”.

Una vez cumplido ese periodo de bajas tuvo que incorporarse a trabajar. “Lo justificaron con una serie de informes. Debía hacerlo a pesar del estado en el que me encontraba. No pude ir. Y me expedientaron con una falta grave que aún debe resolverse”, señala a este medio Ismael Calvillo.

Hace dos semanas sufrió una caída desatascando una arqueta en el hospital

El caso está puesto en estos momentos en manos de abogados, de un lado para que se investiguen las razones de la no concesión de una baja que parece evidente y, de otro, para frenar el expediente abierto por la administración andaluza de Sanidad.

A todo ello este trabajador destaca que “tras las operaciones sigo tomando pastillas especialmente fuertes, comparables con la morfina” pese a lo cual se le sigue exigiendo que acuda a su puesto de trabajo.

Entre las consecuencias padecidas, argumentó a este medio, se encuentra que “realizando trabajos en el desatasco de una arquetas sufrí una caída que me provocó que cayera sobre las rodillas”. Este hecho acaeció el 30 de junio y al día siguiente acudió a Urgencias. Se elevó entonces un informe, firmado por los médicos y el propio jefe del trabajador, si bien la UMVI, nuevamente, negó que se concediera una nueva baja.

A todo ello se une que, según Ismael Calvillo, “mi puesto de trabajo sigue sin estar adaptado (a sus facultades)”, así como que entrevé “una persecución en mi contra en la que se me hace la vida imposible”. Todo este asunto acabará en un juicio ante la autoridad judicial, según destaca este trabajador.