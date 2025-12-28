El albero de las principales calles de la Feria será renovado en el primer trimestre del año

A poco más de cuatro meses para la Feria del Caballo, el Ayuntamiento de Jerez ha iniciado la contratación de las obras de renovación del albero de buena parte del Parque González Hontoria, una de las actuaciones que el gobierno local se comprometió con los caseteros de cara a la próxima edición de la fiesta.

En estos días se ha iniciado el proceso de licitación de una obra que tendrá unos plazos muy ajustados dado que el periodo de presentación de ofertas acaba el próximo 12 de enero y, una vez se firme el contrato y se haga el acta de replanteo (trámite que supone el inicio formal de la obra), tendrá un periodo de ejecución de dos meses. La Feria comenzará el 9 de mayo, pero los montajes tanto de las estructuras de las casetas como de la iluminación se suelen iniciar con uno o dos meses de antelación.

La intervención, que tiene un presupuesto que rondará los 412.000 euros aproximadamente (impuestos no incluidos), se realizará en las principales vías del Hontoria, concretamente en el Paseo de las Palmeras y en las calles Lola Flores y Paquera de Jerez. Según se recoge en el proyecto, se procederá a la reparación y reposición tanto en la zona donde está delimitado por adoquines como la que no.

El plan de obras contempla en un primer momento el saneo y la retirada del material que ya está degradado y suelto para su posterior compactación con nueva arena que deberá estar mezclada con un "conglomerado hidráulico ecológico" que, según el proyecto, tiene una alta capacidad drenante que permitirá reducir la presencia de barro en el caso de que se produzcan lluvias y cuenta, además, con la característica de reducir la formación de polvo por sus cualidades de compactación.

Ahora bien, el Ayuntamiento tendrá muy ajustados los plazos de ejecución dado que, en parte, son coincidentes con los habituales de los preparativos de esta fiesta. No en vano, y tal y como se recoge en el pliego de condiciones con la empresa que se encarga de suministrar las estructuras de las casetas, el adjudicatario debe comenzar el montaje "no antes de 60 días del inicio de la Feria del Caballo" y deben estar concluidos 25 antes del inicio de la celebración. Mientras tanto, no hay fecha de inicio para la empresa que monta el alumbrado, aunque sí esta debe tenerlo montado con siete días de antelación al inicio de la Feria. La inauguración de la feria está prevista para el 9 de mayo.

La última vez que se renovó el albero del González Hontoria fue para la Feria del Caballo de la edición de 2022, una intervención que tuvo un coste de unos 300.000 euros y que se realizó debido fundamentalmente a los desperfectos ocasionados por el tránsito de vehículos dado que las instalaciones expositivas de Ifeca se habilitaron durante la pandemia para las campañas de vacunación para hacer frente al covid-19.