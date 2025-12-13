El plazo para solicitar caseta en la Feria del Caballo 2026 de Jerez se abre el próximo lunes

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, informa que el lunes, día 15 de diciembre, se abre el plazo para presentar las solicitudes de casetas para la Feria del Caballo 2026, que se celebrará del 9 al 16 de mayo de 2026.

Las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica deberán presentar la solicitud, obligatoriamente, a través de la sede electrónica. En el caso de que no cuenten con certificado digital, podrán autorizar a una persona física, que sí disponga de él, a que realice el trámite en nombre de la entidad, justificándolo con la documentación pertinente.

El acceso al Registro de la Sede Electrónica podrá realizarse mediante el siguiente enlace: www.sedeelectronica.jerez.es/tramites/registro_electronico y para realizar la presentación debe seleccionarse como asunto: SOLICITUD GENÉRICA DE LA WEB; como Oficina de destino: OFICINA GRAL FIESTAS, y especificando en el texto: ‘Solicitud Caseta Feria 2026’. Se añadirá el modelo de solicitud cumplimentado y firmado, así como los demás documentos que la acompañen en el apartado Documentación.

Sólo aquellas personas físicas que deseen obtener la licencia de una caseta a título particular podrán presentar la solicitud de manera presencial en el Registro General del Departamento de Fiestas Mayores y Eventos, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

En todos los casos, la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación que prevé la Ordenanza Reguladora de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera:

Identificación de la persona solicitante y, en su caso, representante. Siempre que ésta no se encontrara ya en poder de esta administración o se hubiera renovado o modificado.

Memoria justificativa de la actividad y funcionamiento previstos de la caseta de feria. En esta memoria se deberán consignar, entre otros, los aspectos previstos por la Ordenanza respecto a la instalación y funcionamiento de la caseta, que serán tenidos en cuenta a efectos de valoración de las solicitudes para la concesión de las licencias.

Propuesta de diseño e instalación de la caseta de feria, que deberá incluir, al menos, planta con distribución, en cada caso, de mobiliario fijo, cocina, barra, aseos, compresores de aire acondicionado, máquinas para conservación de hielo, máquinas de planta superior a 1 metro cuadrado, ubicación del cuadro eléctrico general, zona reservada para socios, y acceso-salida y pasillo de evacuación; alzado de fachada frontal, y en caso de esquina, lateral.

Cualquier otra documentación que se considere oportuna.

En caso de existir dudas sobre el procedimiento o incidencias en la presentación de las solicitudes, pueden contactar con el Departamento de Fiestas Mayores y Eventos en el correo fiestasmayores@aytojerez.es o en el teléfono 956 14 94 90.