El jerezano Federico Fernández Rodríguez es reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados

Federico Fernández Rodríguez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, ha sido reelegido por mayoría absoluta como presidente del CADECA (Consejo Andaluz de Colegios de Abogados), institución referente de la abogacía en Andalucía y en la que están representados todos los Colegios de Abogados de la comunidad.

Fernández, que se enfrentaba a las candidaturas presididas por el Decano del Colegio de Cádiz, Adolfo Baturones y a la Decana de Málaga, Flor Carrasco, volverá a asumir otros dos años la representación máxima del Consejo y estará acompañado por un vicepresidente (Leandro Cabrera, Decano de Granada), Secretario General-Tesorero y 25 vocales.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados es una corporación de derecho público reconocida y amparada por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

Entre sus funciones cabe destacar que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados tiene como principal finalidad agrupar y coordinar a los Colegios de Abogados integrados en él, asumiendo su representación en las cuestiones de interés común ante la Junta de Andalucía y ante cualquier organismo, institución o persona física o jurídica, que sea necesario para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada Colegio.