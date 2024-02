La alcaldesa de Jerez exige al Gobierno una "mayor defensa de los intereses de los agricultores"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha exigido al gobierno de España y de Europa mayor contundencia con la competencia desleal que ejercen algunos países y que perjudica los intereses del campo español.

Lo ha hecho momentos antes del inicio de la caravana que las organizaciones agrarias de la provincia han llevado a cabo este jueves desde el aparcamiento del Circuito de Jerez hasta Algeciras donde han marchado a pie hasta las instalaciones portuarias.

“Es necesario una apuesta importante por parte de Europa y del Gobierno español por el sector primario; ellos producen productos de calidad y nos cuidan y ahora toca que toda la sociedad española mire por ellos”, ha sostenido la alcaldesa. Igualmente ha felicitado a las organizaciones agrarias “porque han conseguido la unidad y que haya una única voz del campo diciendo ‘basta ya’ a los abusos y desprecios no sólo del Gobierno de nuestro país sino también de Europa”, ha añadido.

Al mismo tiempo ha señalado que “no es verdad que la renta agraria haya mejorado gracias a la Ley de Cadena Alimentaria por lo que es necesario que se revise de verdad el sistema de ayudas al campo español, que son las leyes que protegen a nuestros agricultores”.

La alcaldesa ha acompañado en sus reivindicaciones a los agricultores jerezanos y de la provincia, representados por las principales asociaciones agrarias.

El presidente de Asaja-Cádiz, José Pravia Brugarolas, ha afirmado que “el Puerto de Algeciras es un sitio simbólico de entrada de productos agrícolas que no cumplen la normativa europea ni las cláusulas que tanto reclamamos. Los avances en las negociaciones no han sido los suficientes hasta ahora y el ministro no ha hecho caso a nuestras reivindicaciones que vienen desde hace mucho y no son nada nuevas”, ha mantenido el representante.

Para Miguel Pérez, secretario general de Coag Cádiz, “el Puerto de Algeciras escenifica la gran falacia de la Unión Europea que sacrifica a los suyos en detrimento del gran negocio de las multinacionales en el tercer mundo con unas condiciones de tipo medioambiental y social que ya conocemos, sin mirar por la salud de los europeos a la hora de consumir los alimentos”, ha criticado