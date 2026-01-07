La alcaldesa anuncia arreglos en las calles y el parque de Princi Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha realizado una visita a la barriada Princi Jerez, donde ha mantenido un encuentro con el presidente de la asociación vecinal Prindel, José María Fernández Belio, y ha realizado un recorrido en el que se han confirmado próximas actuaciones de mantenimiento a realizar en el barrio, en respuesta a las demandas de vecinos y comerciantes del entorno.

La regidora, acompañada por el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y las delegadas de Participación Ciudadana, Carmen Pina, y Empleo y Comercio, Nela García, ha anunciado el arreglo de diferentes calles, comenzando por la de la República Saharaui, más trabajos de repintado de aparcamientos y poda y mantenimiento del parque.

La alcaldesa ha realizado un recorrido por toda la barriada, en una mañana en la que ha visitado algunos comercios para tomar nota también de sus propuestas, destacando que “hemos iniciado el día en la barriada de Princi Jerez, una barriada a la que quiero especialmente, y una barriada en la que hay más de sesenta comercios. Es una zona comercial más de Jerez, en la que viven muchos jerezanos y jerezanas”.

García-Pelayo ha señalado que “los vecinos nos han estado explicando los problemas que tienen y lo que piden para mejorar el barrio, mejoras que por supuesto irán siendo atendidas poco a poco. En los próximos días iniciaremos el repintado de los aparcamientos, para redefinir el aparcamiento y para que estén mucho más visibles y más cómodos y dignos. También arreglaremos las calles, comenzando por la avenida de la República Saharaui y también vamos a intervenir en la zona del parque. El parque está en un estado lamentable, nos han pedido poda de árboles, y vamos a ir llevándolo a cabo”.

La alcaldesa ha reivindicado que “hemos iniciado el año con mucha fuerza, con muchas ganas de estar con la gente y de escuchar a los vecinos y de atender a sus demandas”.