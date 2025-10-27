La alcaldesa destaca la importante labor que realiza la Asociación de Radioaficionados en cualquier situación de emergencia

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Radio Unión de Radioaficionados Españoles en la plaza de la Merced. Un acto que ha contado con la presencia del teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, de la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y del presidente de la entidad, José Luis Sánchez, así como de miembros de su junta directiva.

La alcaldesa ha agradecido a la Asociación su predisposición y su ayuda en momentos de emergencia en la ciudad. "Todos fuimos conscientes durante el apagón de abril de lo necesaria que era vuestra labor ya que nos ofrecisteis una solución para la falta de comunicación debido a que no funcionaban algunos de los canales a los que estamos acostumbrados. Nos dimos cuenta una vez más de lo necesaria que era vuestra aportación en cualquier situación de emergencia".

"Sois un colectivo que queréis seguir vivos y por ello trabajáis con el alumnado de los centros escolares, realizáis labores de voluntariado y ofrecéis cursos. Pero no sólo eso también fomentáis la cultura promocionando el patrimonio de nuestra ciudad a través del vínculo que mantenéis con otros radioaficionados a través de las ondas", ha señalado la alcaldesa.

El compromiso que ha adquirido la Asociación es dar servicio a la ciudadanía en caso de siniestro, disponibilidad para actuar en el CECOP y dar servicio y apoyo en las comunicaciones cuando sea demandado, colaborando dentro del Sistema Nacional de Protección Civil de acuerdo a la nueva ley. Igualmente, realizarán charlas-coloquios formativas al personal voluntario de protección civil en materia de comunicaciones.

La Unión de Radioaficionados Españoles es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1949, con sede en Madrid, que agrupa a las personas interesadas en la radioafición, en las comunicaciones por radio como actividad técnica, científica y recreativa. Su objetivo es promover, coordinar y defender la práctica de la radioafición en España. URE Jerez es la filial local, miembro de la Red de Emergencias de radioaficionados, está formada por 29 socios.