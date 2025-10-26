La renta por barrios en Jerez: los mismos ricos, los mismos pobres

Tres barrios de la zona sur y otros dos de la zona oeste de Jerez continúan entre los 100 más pobres de todo el país. En cambio, los dos de mayor renta de Jerez —Montealto y parte de la avenida Alcalde Álvaro Domecq —ocupan el trigésimo segundo y trigésimo sexto puesto, respectivamente, en la clasificación andaluza. Mientras, las zonas con mayor nivel de desigualdad entre sus habitantes se encuentran fundamentalmente en el centro histórico.

Estos son algunos de los datos que recoge una nueva publicación del Atlas de distribución de renta de los hogares, un informe que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística basándose en las declaraciones de la renta (IRPF) presentadas. Este nuevo avance, que recoge datos del ejercicio 2023, que ya está cerrado (el de 2024 sigue abierto), es una continuación de los datos publicados en anteriores semanas por la Agencia Tributaria sobre la renta declarada en el ejercicio 2023 —la campaña de 2024 continúa abierta—.

La diferencia entre ambas estadísticas es que el instituto estadístico pormenoriza estos registros no solo por secciones censales, sino también las pormenoriza por hogares. En cambio, la de la Agencia Tributaria refleja los datos por declaración presentada, de ahí que las cifras no sean coincidentes, aunque sí son aproximadas.

Según el Atlas de Renta, la renta media disponible por hogar en Jerez fue de 32.215 euros, unos 2.000 euros más respecto al ejercicio precedente. Por grandes zonas, el entorno de la avenida Alcalde Álvaro Domecq, las zonas residenciales de la zona noroeste y el extremo este de la ciudad están por encima de la media. En cambio, la zona oeste y sur, así como los enclaves rurales están entre los de menor renta declarada.

Este estudio refleja, además, que desde 2015 se ha producido un incremento de la renta disponible, en más o menos proporción, en todos los barrios de Jerez. Ahora bien, en este periodo hay apenas variación entre los que siguen siendo estando entre los más ricos y los que siguen estando entre los más pobres.

Los barrios con más renta de Jerez

Desde 2015, primer ejercicio con datos de este atlas, apenas ha variado el 'top ten' de los enclaves más ricos de Jerez . Durante este tiempo, las rentas declaradas han aumentado entre un 23 y un 75%, en función del distrito censal —el crecimiento en el conjunto de la ciudad en todo este tiempo ha sido del 37,6%—.

Montealto, con una renta media disponible por hogar de unos 74.900 euros, encabeza esta clasificación por tercer año consecutivo. De hecho, este enclave solo es superado en la provincia por Vistahermosa, en El Puerto, y por La Alcaidesa, en San Roque. Ocupa, además, el puesto trigésimo primero en el escalafón andaluz y el puesto 737 en el nacional (en esta clasificación no están incluidas las ciudades y pueblos del País Vasco y Navarra al contar con un régimen fiscal propio).

También se mantiene en el segundo puesto, con una renta media por hogar que supera los 73.800 euros, una sección censal que abarca un perímetro conformado por la Yeguada, Manuel de la Quintana, parte de calle Paúl y un tramo de la avenida Domecq. De hecho, y aunque ya este enclave en la corona del centro de la ciudad estaba entre los más ricos, ha tenido en los últimos años un incremento de más del 75% de la renta declarada desde 2015.

Otros enclaves por encima de los 60.000 euros se ubican en El Altillo, Jacaranda y El Bosque. Mientras, la sección censal formada por Los Álamos de Montealto, El Carrascal y Croft, el entorno de Sherry Golf (Guadabajaque) y la plaza del Caballo-Torres de Córdoba completan este grupo con una renta media por hogar que oscila entre los 52.300 y los 52.900 euros.

Los barrios con menos renta de Jerez

En 2023, una de las dos secciones censales en las que está dividida San Telmo Viejo pasó a ser el enclave con menos renta de la ciudad, con poco más de 17.700 euros, y eso que este importe aumentó en unos 1.600 euros aproximadamente respecto a la campaña de 2022. Se da la circunstancia añadida de que es el segundo barrio donde menos peso tienen los salarios como principal fuente de ingresos —solo un 37,3% del total de la renta bruta declarada en este enclave, cuando la media de la ciudad es superior en 20 puntos porcentuales—. Esta barriada es, además, la tercera más pobre de la provincia de Cádiz —tienen menos renta La Piñera, en Algeciras, y San Bernardo, en La Línea—.

Ahora bien, hay otros cuatro enclaves dentro las 100 secciones censales con menos renta de todo el país. Así, si San Telmo Viejo ocupa el puesto quincuagésimo primero a nivel nacional, el Mopu ocupa el quincuagésimo segundo con algo más de 18.000 euros declarados —este fue el enclave más pobre de Jerez en 2022—. En la anterior publicación de este atlas, este enclave fue el de menos renta.

El tercero más pobre de Jerez sigue siendo San Juan de Dios-San Valentín, con algo más de 18.500 euros de renta media disponible por hogar —es el sexagésimo segundo en el 'ranking' nacional—. Y próximo a él, Juan XXIII es la cuarta barriada con un nivel de renta más bajo, con la circunstancia añadida de que, a tenor de las declaraciones presentadas, es de las zonas que más se ha empobrecido con un crecimiento de la renta de algo menos de cuatro puntos porcentuales respecto a 2015; en cambio, en San Telmo, Mopu o San Juan de Dios ha aumentado más de un 10% en este año—.

Completan los 10 barrios con menos renta declarada algunas zonas de Federico Mayo, Eduardo Delage-La Coronación y Santo Tomás de Aquino con unos 19.000 euros cada uno.

Imagen panorámica de la zona sur de la ciudad desde la Hoyanca. / Miguel Ángel González

Las zonas con más desigualdades

El Atlas de la Renta recoge también los desequilibrios existente entre los ingresos de una determinada población, una magnitud que se calcula mediante el índice de gini, un indicador que establece que, cuanto más alto sea, mayor es la desigualdad.

En 2023, una de las secciones en las que está dividida la zona de intramuros del centro histórico —concretamente la que se extiende por la plaza Belén y el Arroyo— es la que más desigualdades de renta tiene entre sus censados. También está en este grupo parte del barrio de San Miguel y de la barriada de La Alegría, el entorno de la plaza de las Angustias y calle Corredera o el barrio de San Mateo. Fuera del centro del histórico, los enclaves con más desequilibrios en la renta están en el entorno de la avenida Domecq (precisamente en una de las secciones censales con más renta), en El Cuco y en el eje de la carretera de la Cartuja (Montealegre, Geraldino, Residencial Gran Duque y las barriadas rurales de Los Albarizones y El Portal).

En el lado opuesto, los enclaves con menos desequilibrio están en la zona rural (concretamente en las pedanías de El Torno, Nueva Jarilla y Torrecera), en la barriada de La Granja y en El Pinar.