La alcaldesa de Jerez ante el caso del IES Romero Vargas: "Es espeluznante escuchar en primera persona el relato del sufrimiento de Alejandra"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha vuelto a mostrar su solidaridad con la familia de la menor que ha denunciado acoso por parte de compañeros en su instituto. "Estuvimos hablando con Alejandra y con su padre el fin de semana. Y bueno, es espeluznante escuchar en primera persona el relato del sufrimiento de Alejandra", ha declarado la alcaldesa.

"En primer lugar, nuestra solidaridad y nuestro cariño hacia Alejandra. Y luego, por supuesto, condenarlo de manera contundente. Pero no solamente este caso, sino todos los casos que se puedan producir y todos los casos que se hayan producido. Quiero hacer una llamada, una llamada en el sentido de que todos debemos de trabajar juntos. Este es un problema de nuestra sociedad. Familias, centros educativos y administraciones públicas debemos trabajar juntos para erradicar una lacra que parece que ha llegado y que se quiere quedar. Hay que alzar la voz alta y clara", reclama García-Pelayo.

La alcaldesa acudirá este martes a la manifestación que se ha convocado a las 17 horas en la plaza del Arenal bajo el lema 'Unámonos contra el acoso. No te quedes a un lado. Ponte de pie. Haz que tu escuela sea un lugar sin acoso'. Se trata de una iniciativa que partió del IES Asta Regia en colaboración con la Flampa a la que se han adherido institutos y centros de Primaria, y que se había convocado con anterioridad a lo sucedido en el IES Romero Vargas. "Estaremos en la concentración que se ha convocado en la plaza del Arenal. Y cualquier iniciativa que se plantee, desde luego, por parte de este Ayuntamiento, va a ser apoyada, además, con contundencia. También decirles que a su familia y a ella hemos puesto a su disposición todos los recursos que tenemos", subraya la alcaldesa.

Ya el pasado viernes la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, compartía un mensaje en sus redes sociales mostrando su apoyo a la víctima y alertando sobre el mal uso de las redes sociales: "Urge acelerar el debate sobre el uso de las tecnologías en las aulas y cómo pueden estar fomentando el acoso. Pongamos todas las herramientas posibles para que ningún menor sufra bullying. Y no contribuyamos, nadie, a engordar los bulos ni a multiplicar los acosos. Mi total apoyo a la alumna del IES Romero Vargas y a su familia, y mi condena a los hechos que están sufriendo".