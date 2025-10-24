La madre de la menor acosada en el IES Romero Vargas de Jerez: "O hacían algo desde el centro o yo me metía"

"No entiendo que la primera medida que nos dan es que cambiemos a la niña de centro, esa no es la solución". Son declaraciones de la madre de la víctima de acoso por parte de compañeros en el IES Romero Vargas.

La madre, en declaraciones a Antena 3, relata que todo comenzó el pasado 6 de octubre con agresiones verbales hacia la menor. La progenitora explica que su hija "había comunicado en repetidas ocasiones al centro la situación que estaba viviendo", pero cansada de ver cómo la situación no cesaba fue clara con su hija: "La primera vez lo dejamos pasar, pero cuando ya vimos que los insultos seguían le dije a mi hija que, o hacían algo desde el centro, o yo me metía por otro lado"". "Me consta que han hecho muchas cosas, pero lo que no entiendo es que la primera medida que nos dan es que cambiemos a la niña de centro, esa no es la solución. La solución es que quiten a estos menores del centro", subraya la madre.

Este viernes imágenes de los mensajes crueles y amenazantes escritos hacia la menor se han compartido por cientos de usuarios en las redes sociales. “Móntate un Sandra, calva”, “Ve con cuidado, mi bald”, “Mátate, puta y calva”, son algunos de los mensajes que unos compañeros lanzan a otra alumna de un instituto jerezano.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional detalla en un comunicado que el día 23 de octubre se aplicó "una medida disciplinaria de expulsión de los alumnos implicados en la difusión de comentarios ofensivos", y que, "a raíz de las reuniones y contactos mantenidos con la familia de la alumna y la evaluación de las distintas situaciones, el centro ha abierto también, con la supervisión de la Inspección Educativa, el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas". Además, Educación informa de que "previamente, el centro había llevado a cabo una intervención para tratar de mejorar la convivencia en ese grupo de clase".