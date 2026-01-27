La alcaldesa de Jerez envía un mensaje de tranquilidad ante la borrasca Joseph: "Estamos alertados 24 horas y trabajando a pie de calle"

El Ayuntamiento de Jerez mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia y actuación con motivo de las precipitaciones registradas en la ciudad tras la llegada de la borrasca Joseph. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha informado este martes de que todas las delegaciones municipales se encuentran trabajando de forma coordinada y "a pie de calle" para detectar cualquier incidencia y garantizar la seguridad en todo el término municipal. "Estamos alertados, como gobierno, desde hace ya varios días desde que comenzaron la lluvia", ha dicho.

Coordinación técnica y seguimiento del Guadalete

La regidora ha destacado el contacto permanente con la Junta de Andalucía para el seguimiento del río Guadalete. Tras la apertura del embalse de Bornos, se espera que el caudal aumente de forma gradual durante la jornada de este miércoles, una situación que está siendo "controlada minuto a minuto" por los servicios técnicos. "¿Hasta qué nivel va a llegar al río? Pues dependerá de cuánto llueva y dependerá evidentemente del agua que nos vaya llegando del desembalse", ha dicho.

En este sentido, ha dejado claro que "estamos actuando con previsión. Aunque el ritmo de crecimiento del río no es alarmante en este momento", ha explicado la alcaldesa, lanzando un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona rural.

"Tenemos ya contrastado que cuando el río llega a 4,20 o 4,60 no se desborda, lo vimos ya en las inundaciones del año pasado. Pero también es verdad que, en el momento que la Junta de Andalucía decrete el nivel naranja del río, en el mismo momento yo firmaré la resolución declarando premergencia de tal manera que a partir de ahí Junta y Ayuntamiento caminaremos de la mano a la hora de tomar decisiones y de afrontar el futuro", ha asegurado.

No obstante, "la previsión de agua es muy importante. Parece que este martes va a llover de una manera muy intensa hasta la una de la tarde del día de hoy y luego va a haber una ventana y comenzará a llover de nuevo. La previsión que nos traslada la Junta de Andalucía es que la lluvia va a ser muy importante en la Sierra en las próximas 48 horas, después dejará de llover, y a partir del día cuatro comenzará otra vez a llover intensamente".

Dispositivo de seguridad y servicios públicos

Como medida preventiva, el Ayuntamiento mantiene cerrados los parques públicos, las instalaciones deportivas y el cementerio. Asimismo, se han subido a las aceras los contenedores de basura de las zonas críticas para evitar el desplazamiento de los mismos por acumulación de agua.

Respecto al sistema de alcantarillado, García-Pelayo ha confirmado que los imbornales de la ciudad "están limpios" y operativos, habiéndose realizado las tareas de mantenimiento previas para maximizar la capacidad de absorción ante las lluvias intensas que se prevén para las próximas horas. "Evidentemente, si cae mucha más agua de la que tengan capacidad para absorber, pues ese será otra realidad que tenemos que afrontar pero los inmortales están limpios. Es decir, que si se produce algún tipo de colapso no es porque haya suciedad sino porque cae mucha más agua de la inicialmente prevista", ha recalcado.

Plan de recuperación de la vía pública

Ante el deterioro del pavimento detectado en diversos puntos de la ciudad a causa del agua, la alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Asfaltado extraordinario con una inversión aproximada de un millón de euros. "Hay cuatro personas de Infraestructuras con dos vehículos dedicados única y exclusivamente a analizar el estado de las calles y están previstas las barreras para bloquear los accesos a los puentes o determinadas calles en caso de que haya más agua de la cuenta", ha detallado en su comparecencia.

Así, ha añadido que estos operarios "están controlando el estado de las vías y estamos viendo como se está provocando el levantamiento de muchas calles, se están generando boquetes por culpa del agua. Eso se debe fundamentalmente a que las calles llevan sin ser conservadas desde hace muchísimos años y el estado de conservación de nuestras vías públicas es muy lamentable".

Socavones por la lluvia en la avenida de Espera.

"Nuestros técnicos están analizando calle por calle y este jueves mantendremos una reunión de puesta en común para iniciar los trabajos de reparación de forma inmediata en cuanto el tiempo lo permita", ha señalado, en alusión al plan de reasfaltado.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha reclamado a los jerezanos mantener una actitud de "extrema prudencia", recomendando evitar desplazamientos innecesarios en vehículo durante los episodios de lluvia intensa cuando sea posible.

Finalmente, la alcaldesa ha hecho hincapié en la importancia de acudir a fuentes oficiales de información. "Es fundamental no generar ni difundir alarmas innecesarias que puedan derivar en decisiones incorrectas por desinformación. El Ayuntamiento está alertado las 24 horas y por ahora, un mensaje de prudencia y de tranquilidad", ha concluido.