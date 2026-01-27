La borrasca Joseph en el Guadalete: Comienza el desembalse en Bornos

La Junta ha confirmado el inicio de medidas preventivas para paliar posibles efectos de la borrasca Joseph que azota hoy tanto Jerez como buena parte de España y a la espera de la borrasca Kristin este miércoles. En concreto, se ha abierto el desembalse en Bornos. No obstante, el desembalse se está realizando de forma paulatina, unos 70 metros por segundo, por un desagüe de fondo. Es decir, lo mínimo, como resguardo y previsión ante la semana de lluvias.

Previamente a este desembalse controlado, desde la Junta se ha estado trabajando en la presa de Arcos aliviando agua para cuando Bornos lo necesitara. Por ello, la Administración andaluza recalca que no hay crear alarmismos, porque se está trabajando con previsión para que no haya inundaciones en el entorno del río Guadalete.

De momento, el caudal se mantiene por debajo de los cuatro metros (nivel amarillo) con 3,8 metros a las doce de este mediodía. No obstante, hasta los cinco metros (nivel naranja) no se producirían desalojos preventivos. Aun así, el efecto del desembalse en Bornos no se percibirá en la zona de Jerez hasta pasadas unas 24 horas.

La borrasca en Jerez

Según datos de la Aemet, la borrasca Joseph ya ha dejado en Jerez más de 22 litros por metros cuadrado (la mayor parte de 8 a 11 de la mañana) y rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora. Por ello, en la ciudad se mantienen activos los avisos amarillos por lluvia y viento hasta las seis de la tarde.

Como medida de prevención, el Ayuntamiento de Jerez mantiene cerradas las instalaciones municipales al aire libre durante la jornada de hoy.