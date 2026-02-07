La alcaldesa de Jerez hace un llamamiento a la "precaución" y a la "calma"

Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión del CECOP, el órgano de seguridad municipal encargado de hacer un seguimiento por la situación provocada por la borrasca en Jerez. En ella han estado presentes representantes municipales, miembros de los cuerpos de seguridad, de los servicios de emergencias y de la empresa de gestión del agua Aqualia.

En este momento, una de los escenarios que más preocupa es la situación del alcantarillado, que podría colapsar a lo largo de esta tarde si persisten las lluvias. En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, advirtió de que "en toda la ciudad pueden darse casos de que, si llueve mucho esta tarde, el agua pueda rebosar, de forma más importante, en las zonas de cota más baja definidas por los técnicos".

Las siete zonas que pueden resultar más afectadas son las calles William Shakespeare y Ramón y Cajal; Avenida Puertas del Sur (desde Fundación Laboral hasta Rotonda Balneario); Santo Tomás de Aquino; La Liberación; Cerrofruto; Los Pitufos y Polígono El Portal, especialmente la avenida Cantos Ropero y Calle Sudáfrica. Pueden ver afectados también los colegios La Juventud, Poeta Carlos Álvarez, San Vicente de Paul y el Centro de Salud Sur.

La alcaldesa ha realizado una llamada a la precaución de todo el término municipal y a la calma "es posible que no se llegue a esta situación, pero tenemos que estar preparados". "Ya hemos comprobado que la anticipación y la prevención están resultando vital", agregó.

En cuanto al resto de la ciudad y la campiña, en la reunión también se apuntó que, por el momento, sigue sin ser necesario el corte de la A-2003 a la altura de Estella dado que el Arroyo Salado no se ha desbordado en este punto.

En este encuentro, se incidió además en que, a día de hoy, no existen denuncias ante la Policía Nacional por robos en las zonas desalojadas.