La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha vuelto a reclamar que la Junta de Andalucía ofrezca datos “segmentados” del número de contagiados por covid-19. En otras palabras, la regidora exige que se pormenoricen los positivos detectados en las siete pedanías del término municipal jerezano.

Esta petición la realiza tras conocerse que los ayuntamientos de tres entidades locales (La Barca, El Torno y Nueva Jarilla) hayan pedido a sus vecinos que se confinen en sus viviendas por el elevado número de contagios que en los últimos días se están detectando en estos núcleos. Sin embargo, no hay cifras oficiales de carácter inframunicipal puesto que los datos que la Junta de Andalucía ofrece de lunes a viernes desde el mes de mayo corresponden a los de cada municipio, sin especificar por núcleos.

Durante una comparecencia pública, Mamen Sánchez apuntó este lunes que varios alcaldes pedáneos se han puesto en contacto con ella en los últimos días para saber si el Ayuntamiento tenía datos pormenorizados, información que el Ayuntamiento asegura que no tiene. “Los alcaldes me llaman y no tengo información para darles; y en los pueblos y en las entidades locales autónomas es importante saberlo porque no es lo mismo cinco contagios que 300”, dijo.

Incidió en que el Ayuntamiento de Jerez continuará ofreciendo su colaboración a la Junta de Andalucía, aunque a cambio le reclamó “transparencia” en los datos del número de contagios. También mostró su disposición a colaborar con la Junta en la campaña de vacunación contra la covid-19. Ahora bien, aprovechó la comparecencia para deslizar que el ritmo de vacunaciones no esté alcanzando los niveles que considera adecuados.

Al respecto, Sánchez dijo: “No tengo datos oficiales, pero tengo información por fuentes médicas por lo que no las voy a decir; pero, a mi juicio, es poca la cantidad que se está poniendo”. Por ello, reclamó que en próximos días “se pueda aumentar el ritmo” por lo que también exigió a la Junta que sea también “transparente” en este aspecto.

Ya por último, la primera autoridad de la ciudad hizo un llamamiento a la “responsabilidad” de todos para que los contagios no vayan a más.