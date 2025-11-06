El tráfico en la autopista AP-4 continúa en máximos históricos

El tráfico en la AP-4 entre las provincias de Cádiz y Sevilla continúa aumentando de manera ostensible. Tal y como se preveía desde la finalización del peaje a principios de 2020, la intensidad de vehículos en esta vía ha crecido de manera exponencial. En este 2025 se continúa manteniendo la tendencia pues, con datos acumulados hasta el mes de agosto, la intensidad media diaria (IMD) ha subido respecto al año anterior encontrándose a día de hoy en máximos históricos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes.

Así lo recogen los datos de intensidad media diaria que mensualmente publica la administración central de los distintos aforos repartidos a lo largo de esta carretera de alta capacidad. Entre enero y agosto, en el aforo situado en las proximidades del acceso a la autopista por la zona norte de Jerez se contabilizó una intensidad media diaria de 40.392 vehículos, un 5,2% más respecto al año anterior. De estos, un 14% aproximadamente son vehículos pesados, un tipo de tráfico que también ha aumentado respecto al año anterior.

Mientras tanto, y como referencia de la circulación que tiene esta vía en los tramos de Sevilla, la intensidad media diaria por un aforo situado entre las localidades de Las Cabezas de San Juan y Los Palacios se situó en los 52.647 vehículos, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Por este punto, el tráfico de vehículos pesados en torno a un 13,1% del total.

Teniendo en cuenta estos datos, que por el momento son provisionales, el tráfico continúa creciendo en una autopista que requiere de un incremento de su capacidad ante la elevada demanda —en todo 2019, último año del peaje, la intensidad media diaria fue de 24.149 vehículos, la mitad de lo que sufre ahora—. El pasado verano, además, ha sido especialmente complicado en esta vía, con un sustancial incremento respecto a años precedentes.

Así, en julio, por ejemplo, se contabilizó una IMD de 74.730 vehículos a la altura de Jerez y de 95.335 entre Las Cabezas y Los Palacios, unos registros muy superiores a los de 2024. Mientras, en agosto, fue de 48.4141 y 61.808, respectivamente, unos dígitos también mayores en la comparativa interanual.