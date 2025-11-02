La alcaldesa solicita una reunión con el ministro del Interior para tratar las graves carencias de medios materiales y personales que sufre la ciudad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el propósito de trasladarle la seria preocupación del Ayuntamiento y de la propia ciudadanía jerezana ante la situación que atraviesa la Policía Nacional en nuestra ciudad “agravada por la carencia de medios materiales y personales que viene siendo denunciada por sus representantes sindicales”

García-Pelayo recuerda en la misiva que “en fechas recientes, los sindicatos policiales han alertado públicamente de la escasez de recursos básicos, como motocicletas y otros medios necesarios para patrullar con eficacia, así como del deterioro progresivo del equipamiento disponible”.

“Esta circunstancia”, prosigue la alcaldesa, “compromete la capacidad operativa del cuerpo y repercute directamente en la seguridad ciudadana y en la tranquilidad de nuestros vecinos. Jerez es una de las grandes ciudades de Andalucía y un referente en el ámbito turístico, económico y cultural de la provincia de Cádiz. Sin embargo, la plantilla actual de la Policía Nacional se encuentra, según los propios sindicatos, notablemente mermada, lo que dificulta cubrir las necesidades de un municipio con una amplia extensión territorial y una población que supera los 200.000 habitantes”.

Por ello, la regidora jerezana ha enumerado los asuntos que deberían tratarse en esa reunión que, requiere, que sea urgente. Dichos asuntos serían el estado actual de los medios materiales y humanos disponibles en Jerez y los criterios de distribución en la provincia, ya que como se sabe, la pasada semana los agentes no tuvieron motos para patrullar por la ciudad; la posibilidad de reconocer la Comisaría de Jerez con una catalogación especial, lo que permitiría reconocer una estructura que refuerce a la plantilla y mejore la organización de las brigadas y unidades policiales; el establecimiento de un plan progresivo de mejora de medios y dotaciones en nuestra ciudad, con compromisos y plazos concretos; y la mejora de la coordinación institucional entre el Ministerio, el Ayuntamiento y los distintos cuerpos de seguridad presentes en el municipio.

Durante la carta enviada a Grande-Marlaska, la alcaldesa ha insistido en subrayar “el profundo respeto y agradecimiento de esta Alcaldía hacia la labor de la Policía Nacional, cuyo compromiso con Jerez es incuestionable pese a las dificultades materiales que afrontan”.

En este sentido, ha aprovechado para reiterar “el apoyo institucional del Ayuntamiento a su reconocimiento como profesión de riesgo, una demanda justa y necesaria”.

Por ello, ha finalizado confiando “en que compartimos la responsabilidad de garantizar que Jerez disponga de una Policía Nacional plenamente dotada, equipada y motivada, capaz de ofrecer un servicio de seguridad pública a la altura de lo que nuestros ciudadanos merecen”.

Sin respuesta del ministro de Fomento

Por otro lado, la alcaldesa ha vuelto a enviar una nueva carta a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, la tercera desde el 22 de septiembre, tras no haber recibido aún respuesta de su petición de reunión para tratar las diversas cuestiones estratégicas relacionadas con las infraestructuras de transporte que afectan directamente al desarrollo económico y territorial de nuestra ciudad, de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía.

En la nueva carta insiste en tratar la mejora de las conexiones del Aeropuerto de Jerez, “infraestructura de gran relevancia para el impulso del turismo, la logística y la actividad empresarial”, volviendo a reclamar la inclusión de la ampliación de la pista del aeropuerto en la inversión adicional del DORA II.

Además, pide que en el nuevo Plan Inversor DORA III (periodo 2027- 2031), se contemple al aeropuerto de Jerez como una de las infraestructuras prioritarias por parte del Ministerio, “ya que sería una actuación imprescindible para atraer nuevas aerolíneas, incrementar las conexiones nacionales e internacionales y consolidar su papel dentro del sistema aeroportuario andaluz”.

Asimismo, se pide “que se valore la inclusión, de manera urgente, de Jerez en el plan de obras de la ampliación del tercer carril en la autopista AP-4, infraestructura esencial para la mejora de la movilidad y la seguridad vial entre Cádiz, Jerez, Sevilla y el resto de Andalucía”, considerándolo prioritario dado la elevada intensidad media de tráfico y el crecimiento sosteido de la actividad económica en la zona.

Por último, también le recuerda a Puente la importancia de abordar posibles soluciones a las conexiones ferroviarias que comunican la ciudad con el resto del territorio español. “Son reiteradas las incidencias registradas en los últimos meses en el servicio de transporte ferroviario de larga distancia. Un problema que se ha agravado en los últimos días cuando la provincia la provincia ha quedado incomunicada por esta vía”