La Policía Nacional de Jerez, sin motos para patrullar

El PP de Jerez ha lamentado "la precaria situación en la que el Gobierno de Sánchez tiene a la Comisaría de Policía Nacional de Jerez" y considera "muy grave la denuncia realizada por el sindicato policial CEP al alertar que los agentes de la Policía Nacional no cuentan con motos para patrullar la ciudad y, especialmente, zonas tan importantes como el centro".

El PP critica que "Marlaska esté poniendo en peligro la seguridad de los jerezanos. No sólo es un despropósito y una temeridad que la Policía Nacional no pueda patrullar por falta de motos. Ya sabemos dónde están las prioridades de gastos del Gobierno de Pedro Sánchez y obviamente, no están en Jerez”.

"Una situación especialmente grave porque este servicio de motos de la Policía Nacional es uno de los más necesarios y útiles en la vigilancia y prevención de delitos, y en zonas tan concurridas como el centro de la ciudad", subrayan los populares, que defienden "el trabajo de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez que realizan una magnífica labor durante todos los días del año para mejorar la seguridad de la ciudad, con una gran coordinación con la Policía Local. Unos agentes que merecen el respeto del ministro del Interior y del Gobierno de Sánchez que, no sólo con esta negligente falta de gestión, sino con la real equiparación salarial, la mejora de los medios o el aumento del catálogo de la plantilla de la Comisaría".

"Y, una vez más, el PSOE de Jerez se queda mudo ante una clara necesidad de la ciudad. ¿Cómo pretenden los socialistas que los policías nacionales acudan rápido ante cualquier problema de seguridad si los agentes no tienen motos donde trasladars”, se preguntan los populares.

“Está claro que lo que se gasta en mordidas o en contratar prostitutas no se gasta luego en la seguridad de Jerez”, concluyen desde el PP.