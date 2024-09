Alejandra Beigbedere: "Ser de Jerez me parecía lo más"

Cuando era una niña, Alejandra Beigbedere (sí, con e) se hizo su propio DNI a mano "porque ser de Jerez me parecía lo más". Nacida en Madrid, hija del compositor jerezano Manuel Alejandro, ha mantenido siempre una fuerte relación con la provincia de Cádiz, y especialmente con la tierra natal de su padre. Ahora, regresa de nuevo para presentar el próximo jueves, 12 de septiembre, a las 20 horas, en la librería El Laberinto su libro 'Sobre el lomo de la ballena' (Con M de Mujer). Estará además acompañada por el periodista y gran amigo de la familia Paco Lobatón.

Una obra protagoniza por Ana, de unos 30 años, que está en un momento difícil de su vida. Ha regresado a vivir con sus padres. Su novio la ha dejado por otra. Su trabajo le produce hastío. La invitación de su hermana a que vaya a México y sea la madrina de su hijo, abre una ventana por la que vislumbra un magnético horizonte desconocido. Ya en el avión que la llevará a ese nuevo destino, descubre a través de una carta que comienza a escribir a su amiga Silvia, que pasado y presente están entrelazados irremediablemente. Toda la historia se desarrolla en el avión entre Madrid y México, donde conoce a Carlos, un hombre completamente diferente a su exnovio, que será el artífice de una explosión de emociones que derrumbarán definitivamente la puerta blindada de su corazón. La Ana que llega a México es muy diferente a la que comenzó el viaje.

Invitación de la presentación.

"Es un viaje del que puede decirse que uno puede cambiar si está preparado y quiere en cualquier momento. No hace falta irse al Himalaya o hacer un retiro espiritual para bajarse del avión siendo otra persona", añade la autora, que destaca que el libro es de "fácil lectura, ameno a la vez que tiene sus pinceladas de reflexiones y de humor, que es un buen método para quitarle peso al drama de la vida".

La elección de México no es casualidad, un país "en el que casi nazco y al que he ido en numerosas ocasiones sobre todo, por el trabajo de mi padre. Allí tengo muchos amigos y me encanta. De hecho, la comida favorita en mi casa son los tacos".

Tras la publicación del libro, Alejandra Beigbedere (que ha añadido la 'e' a su apellido), confiesa que se siente "contenta de que la protagonista esté en el mundo y hasta ya me han pedido una segunda parte. Eso es señal de que tiene que seguir viviendo y seguir andando. Ahora, por lo pronto, estoy enfocada en una próxima novela que no tiene nada que ver, basada en un hecho histórico, aunque sí está muy relacionada con las emociones. Espero presentarla a finales de octubre".