Alertan de la apertura de un nuevo bar en la calle Remedios de Jerez

Vecinos del centro histórico de Jerez han alertado de la apertura de un nuevo bar en la calle Remedios, a pesar de estar incluida esta vía en Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), donde las licencias de nuevos negocios de hostelería están limitadas por el Ayuntamiento.

Los residentes de la zona han mostrado su "sorpresa e indignación" por la apertura de este local, que ya a mediados del pasado mes de octubre abrió por primera vez, y que el Ayuntamiento confirmaba entonces que este negocio "no consta que tenga ningún tipo de licencia pedida y, aunque la hubiera pedido, no se le habría concedido por estar este negocio en Zona ZAS y tener limitadas las licencias. Ahora se tomarán las medidas oportunas en estos casos".

Hay que recordar que Remedios, Santa Ana y Algarve se sumaban hace un año a una relación de calles que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: San Pablo y Caballeros, plaza Vargas y plaza del Clavo.