Alertan de un “intento de estafa generalizada” en Jerez mediante llamadas que afirman ser de Endesa

Vecinos de la barriada Pozoalbero, en Jerez, aseguran que han sido víctimas de un intento de estafa generalizada. Al parecer, reciben una llamada en la que se hacen pasar por empleados de la compañía eléctrica Endesa. De esta manera, ofrecen algunos datos personales para ganarse la confianza de los interlocutores y, con ello, pretenden realizar el cambio de compañía. Algunos de los afectados han contado lo sucedido a Diario de Jerez para alertar a la ciudadanía y evitar que se haga efectiva dicha estafa.

Hace tres semanas, llamaron a una de las afectadas preguntando por su padre, cliente de Endesa. "Sabían los datos de mi padre, el número del documento nacional de identidad, la dirección, el CUPS (Código Universal del Punto de Suministro), todo.", narra la jerezana. Ya comenzó a sospechar cuando le pidieron que les repitiera el CUPS. “Luego, me pidió el número de cuenta. Le respondí que no lo tenía en ese momento. Entonces, me dijo: te lo digo y tú lo repites”, cuenta. Eso le hizo darse cuenta del intento de estafa y colgó. Aunque, fue suficiente para sufrir alguna de las consecuencias. A los dos minutos quiso acceder a la aplicación de Endesa y habían cerrado la sesión y cambiado el correo electrónico. “Tuve que llamar corriendo para que me lo anularan”.

Al contactar con Endesa, le confirmaron la compañía no la había telefoneado, ni había procedido a cerrar su sesión. Le informaron de que este mismo procedimiento fraudulento lo están sufriendo más clientes de Endesa. “Es una empresa que se dedica a estafar, a hacerte el cambio de titularidad y de domicilio,, no sé a qué otra empresa, porque ellos se llevarán el dinero. Y los datos los cogen de Endesa”, explica la perjudicada. “Me parece vergonzoso que puedan acceder a tu factura y tomar todos tus datos. No es que te pase nada, porque lo que hacen es cambiarte de compañía, pero tú no sabes lo que estás firmando”, reprocha esta jerezana.

Lamentablemente, en los últimos años este tipo de llamadas de "asesorías energéticas" se ha multiplicado, especialmente a los usuarios de servicios de electricidad, como en este caso. Tanto es así que, el pasado mes de febrero, Endesa ya alertó de las llamadas que afirman ser de dicha compañía de la luz. En la mayoría de los casos no se trata de una comunicación legítima de la compañía de la que dicen llamar, puesto que, ésta ya tiene todos los datos de sus clientes. De modo que, si cualquiera recibe una supuesta llamada de Endesa, es probable que se trate de algún tipo de estafa en busca de información personal, datos de acceso a cuentas bancarias o, en el mejor de los casos como este, una comercializadora que busque un cambio de contrato.

Cabe destaca que, las distribuidoras nunca se pondrán en contacto contigo para cambiar tu comercializadora. “Si recibes una llamada sospechosa y tienes dudas sobre si estás hablando con tu compañía de la luz, lo mejor es colgar inmediatamente”, recomienda la eléctrica. En caso de duda, recuerda que no se debe proporcionar ningún tipo de información personal, dado que, tu compañía legítima ya dispone de estos datos.