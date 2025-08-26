De Vigo a Jerez: Llega el primero de los autobuses alquilados para atenuar las carencias del servicio

En la mañana de este martes ha llegado a las cocheras municipales situadas en el polígono industrial de El Portal el primero de los ocho vehículos que la empresa municipal Comujesa ha alquilado para tratar de hacer frente a la falta de unidades que sufre el servicio de autobuses urbanos. Se espera que el resto de unidades lleguen a lo largo de esta semana para que puedan empezar a circular por la ciudad a partir de la semana que viene una vez se adapten para la prestación del servicio.

Los vehículos han sido alquilados a la firma Vitransa, perteneciente al grupo Avanza. El autobús que ha llegado a Jerez es un vehículo Iribus Citelis que ha sido utilizado en el servicio de autobuses urbanos de Vigo, ciudad en la que precisamente la compañía suministradora tiene su sede y gestiona su transporte público. El vehículo tiene una antigüedad de unos 15 años aproximadamente a tenor del número de matrícula.

Con la puesta en circulación de estas unidades alquiladas, se pretende dotar de más vehículos al transporte público tras haberse retirado del servicio ocho vehículos de la marca Otokar por los problemas que arrastran desde su puesta en funcionamiento y por las averías de otros vehículos más antiguos. Estos vehículos alquilados estarán operativos hasta la llegada de las 25 nuevas unidades que se han adquirido, que se prevé que puedan estar en la ciudad a lo largo del mes de otoño.

A la izquierda, los dos microbuses alquilados y a la derecha los vehículos retirados del servicio. / Manuel Aranda

El alquiler de estas unidades tiene un coste de unos de 15.900 euros, impuestos incluidos. Ahora bien, a este importe hay que sumarle unos 26.000 euros aproximadamente del gasto de traerlos hasta Jerez, para lo que se ha contratado a la compañía elegida para este transporte es la firma guipuzcoana Transordizia High & Heavy. Previamente a esto, se alquilaron otros dos miniautobuses a la compañía Grupo Empresarial Andaluz (GEA), la firma que explota el transporte público a la zona rural de Jerez, por el que se han abonado casi 15.000 euros.

Se da la circunstancia que precisamente este martes el Concello de Vigo ha anunciado la incorporación de cinco vehículos híbridos totalmente nuevos para su transporte público, un servicio que presta actualmente la compañía Vitransa