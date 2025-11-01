Almudena Martínez: “Jerez es, este fin de semana, la capital del perro de raza”

“Jerez de la Frontera es, este fin de semana, la capital del perro de raza”. Así lo ha valorado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la inauguración de las dos exposiciones caninas que aloja la institución ferial Ifeca: la nacional valedera para el título Sherry Winner y la internacional con la que se opta a los galardones Latin Winner, organizadas por la Sociedad Canina de Andalucía Occidental.

La confluencia de casi 5.000 ejemplares de más de 200 razas, la movilización de criadores de varios países, jueces, presentadores profesionales, público general, aficionados y empresas -con sus bienes y servicios mostrados en la exposición comercial- “permiten crear riqueza además de proyectar una imagen positiva de la ciudad de Jerez y de la provincia de Cádiz”, ha manifestado Martínez del Junco, en el curso de una apertura en la que también han intervenido el teniente de alcaldesa del área de Presidencia del Ayuntamiento de Jerez, y diputado provincial, Agustín Muñoz; y la presidenta de la entidad organizadora, María José Haro.

La presidenta de Diputación elogia la capacidad del Consorcio C-Ifeca por reforzar su papel como anfitrión de exposiciones, certámenes y ferias que contribuyen a romper la estacionalidad del turismo. En el caso de las exposiciones que se celebran este fin de semana se ha producido un salto cualitativo en relación a la edición precedente. Este año se ha logrado que la muestra internacional, valedera para el Latin Winner, sea además “punto obligatorio para el Campeonato de España” y abra una oportunidad para clasificarse para la cita internacional Crufts. Esta novedad aporta un apreciado valor diferencial que “ha incentivado la participación; de hecho casi la triplica, en comparación con la edición anterior”. Esa suma de alicientes reporta, en definitiva, miles de visitantes a Jerez y a la provincia de Cádiz.

Agustín Muñoz ha destacado que, tras 14 años de búsqueda, se ha logrado que Jerez e Ifeca sean “punto obligatorio para el Campeonato de España”, al tiempo que ha contextualizado este avance en la tendencia de una ciudad “capacitada para los congresos y los grandes eventos”. De hecho, en 2026 Jerez vivirá su elección como capital española de la gastronomía y persigue el reto de ser, en 2031, capital europea de la cultura. Muñoz también ha hecho un llamamiento a la “tenencia responsable” de animales.

María José Haro ha explicado que estas exposiciones permiten “visibilizar a los perros de raza en la ciudad”; un acercamiento que se fomenta, en el caso de este fin de semana en Ifeca, al ser gratuito el acceso a las instalaciones.

Uno de los rings habilitados en Ifeca.

En el acto inaugural también han participado la diputada provincial y delegada de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, Susana Sánchez Toro; Bartolomé Benítez, de la Sociedad Canina de Andalucía Occidental; José Miguel Doval, en representación de la Real Sociedad Canina de España; así como José María Pastor y Patricia Martín de la delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Este sábado 1 de noviembre Ifeca alberga más de 20 concursos de razas como bull terrier, galgos afganos, caniches, perros de agua y una tan autóctona como el ratonero bodeguero andaluz; precisamente una pintura de Fina Martínez, en la que capta a dos ejemplares de ratonero bodeguero, conforma el cartel de la presente edición de las exposiciones caninas.

El domingo 2 de noviembre llegará el turno para el certamen internacional en el que se dirimen los Latin Winner de cada categoría y el acceso al Campeonato de España que concede la Real Sociedad Canina.

En ambas jornadas los premios en liza se distribuyen en varias categorías: además de los absolutos, habrá reconocimientos para muy cachorros, cachorros, jóvenes y veteranos. En el cómputo del fin de semana serán más de cincuenta campeones los que sean reconocidos en Ifeca, en sus respectivas razas.