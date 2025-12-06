﻿ Alsan Homes celebra la Navidad en Jerez con una gran zambomba

Alsan Homes celebró este pasado viernes 5 del corriente mes de diciembre la Navidad organizando una gran zambomba jerezana que tuvo lugar en la bodega Almocadén, sita en la calle Jardinillo.

Esta convocatoria, enmarcada en el mejor ambiente de convivencia, comenzó pocos minutos después de las dos de la tarde y se prolongó hasta las diez de la noche.

Los directores ejecutivos y socios de Alsan Homes acogieron con cercanía a cuantos amigos pudieron disfrutar de una jornada excepcional.

Los asistentes participaron además, con cantes y bailes, de los tradicionales villancicos de la tierra.

A partir de la sobremesa -y hasta el cierre de la zambomba- actuaron Macarena de Jerez -y su grupo- y Pescaílla de Jerez.