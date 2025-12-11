Alumbrado, animación y la bola de Navidad, entre las actividades en las barriadas rurales y Cuartillos

Las barriadas rurales y Cuartillos ya están instalando el alumbrado navideño típico de estas fechas. Igualmente, en coordinación con la Delegación de Desarrollo Rural, se ha planteado un calendario de fiestas navideñas donde se cuenta con la participación vecinal. Cada barriada rural ha expresado su preferencia en cuanto a las fechas elegidas para estas fiestas comunitarias.

Dentro del ámbito de los montajes navideños decorativos, la Delegación de Desarrollo Rural ha ofrecido a cada barriada un día de animación navideña, asimismo se realizarán actividades de animación con los más pequeños así como nevadas.

Además, los colegios de Mesas de Asta, Cuartillos y Gibalbín ha sido seleccionados este año para recibir la animación navideña organizada por la Delegación de Participación Ciudadana. La bola de Navidad, jugar con la nieve, y como novedad colorear postales navideñas dedicadas a diferentes monumentos de Jerez llegará el viernes 12 a Mesas de Asta; Cuartillos el lunes 15 y Gibalbín el martes 16, con 200 niños y niñas participantes. Finalmente, Susana Sánchez ha dado a conocer las aportaciones de caramelos y juguetes para las cabalgatas de las barriadas rurales.

La teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, ha mantenido una reunión de coordinación con los delegados y delegadas de Alcaldía y el coordinador de Cuartillos para exponer las actuaciones que se van a desarrollar en las barriadas rurales de Jerez durante la campaña de Navidad.

En esta reunión se han abordado todos los aspectos relacionados con las actividades, montajes, festejos navideños, cabalgatas que requieren de “una organización previa y coordinada para su desarrollo”, ha explicado Susana Sánchez. En primer lugar se han conocido los detalles de la instalación del alumbrado navideño que se está colocando en las barriadas rurales.