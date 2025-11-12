Dos alumnas del Altillo International School, Premios Extraordinarios de Educación Secundaria en el curso 2024/25
En toda Andalucía sólo han recibido este reconocimiento 54 alumnos, 11 de ellos en la provincia de Cádiz
La Asociación Dislexia Cádiz cumple diez años
La Consejería de Desarrolllo Educativo y Formación Profesional ha hecho público el listado de alumnos reconocidos con el Premio Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al pasado curso, 24/25. Entre ellos encontramos a dos jóvenes estudiantes de El Altillo International School. Se trata de las alumnas Julia Marín y Nahia Durán, que han logrado un reconocimiento que en la provincia de Cádiz sólo han obtenido once alunmnos/as y 54 en toda Andalucía.
Manuel de la Rosa, coordinador de Secundaria del centro educativo jerezano, ha asegurado que "El Altillo International School está de enhorabuena", felicitando a las dos jóvenes estudiantes y recalcando que se trata de una distinción de la Consejería de la Junta de Andalucía que "viene a reconocer el esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado estas enseñanzas con excelentes resultados".
"Para El Altillo International School supone una enorme satisfacción este merecidísimo reconocimiento para Nahia y Julia ya que ambas alumnas, tan apreciadas por el profesorado y por sus compañeros, brillan no sólo por su talento, sino también por su calidad humana, por su curiosidad constante y por su pasión por aprender, dispuestas en todo momento a dar lo mejor de si mismas y a ayudar a los demás, ya que son alumnas que asimismo participan de manera activa en el programa de Voluntariado del Colegio", prosigue De la Rosa.
El centro entiende que ambas "contagian su entusiasmo y que aúnan inteligencia, sensibilidad y compromiso, verdadero ejemplo de los logros, valores y cualidades que el colegio inspira en su alumnado. Enhorabuena a Nahia y Julia por su excelencia académica y personal".
ay que recordar que para acceder a estos premios era necesario haber cursado la ESO en un centro docente español y concretamente de Andalucía, y haber obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria una nota media igual o superior a 8,75 puntos. También se requería haber conseguido una clasificación final de sobresaliente en el último curso de ESO en materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.
También te puede interesar
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo
En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas