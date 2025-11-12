La Asociación Dislexia Cádiz cumple una década

La Asociación Dislexia Cádiz celebró el pasado sábado su décimo aniversario, un acto que estuvo conformado por dos partes, una marcha informativa por las calles del centro y una entrega de reconocimientos a personalidades que durante estos diez años han puesto su granito de arena a la entidad.

A primera hora de la mañana, la marcha, encabezada por una batucada, emprendió camino desde la delegación de Educación para recorrer la Avenida Álvaro Domecq, plaza del Mamelón, Alameda Cristina, calle Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Plaza Monti, Calle Manuel María González y Alcázar, donde tenía su finalización. Durante su recorrido, se entregaron trípticos informativos sobre la dislexia, tratando así de realizar al mismo tiempo un trabajo de concienciación entre la ciudadanía.

Una vez en el Alcázar, la asociación entregó una serie de reconocimientos con motivo de este décimo aniversario. El acto, que fue conducido por Juan Antonio Ortegón, contó con la presencia de la Directora General de Participación e Inclusión Educativa de la Junta de Andalucía, Almudena García, el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, la delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, el delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo, el Jefe del Servicio del Área de Servicios Sociales, Familia e Igualdad. Diputación de Cádiz, Daniel López, así como Rafael Peña, delegado Rector de la Universidad de Cádiz en el Campus de Jerez.

Una imagen de la marcha por el centro. / Foto: La caja de los recuerdos

Durante el mismo, la asociación quiso reconocer a instituciones y personalidades que durante esta década han contribuido a su desarrollo. Así, entre los reconocimientos instituciones destacaron los entregados a Ayuntamiento de Jerez, Consejería de Educación de la Junta, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Puerto Real, que recogieron respectivamente, Nela García, Almudena García, Daniel López y Aurora Salvador.

También se reconoció la labor de la Universidad de Cádiz, un premio que recogieron Daniel González Manjón, director del Secretariado de Políticas de Inclusión de la UCA y Mayka García García, profesora Titular en la UCA (Área de Didáctica y Organización escolar).

En el apartado de personalidades se quiso agracecer el trabajo de profesionales de medios de comunicación como Radio Nacional de España, Canal Sur Radio, Onda Cero Jerez y Onda Cádiz TV, que fueron entregados a Rafael Morro (RNE); Isabel Noci (Canal Sur Radio), Leonardo Galán (Onda Cero Jerez) y Juan Muñoz y Marta Tocón (Onda Cádiz TV).

Del mismo modo, se quiso reconocer la labor de la Asociación Santa Ángela de Sanlúcar de Barrameda y de la Chirigota 'Los Villegas', que en el pasado concurso del Carnaval de Cádiz dieron visibilidad de este trastorno a través de 'Cai, los que van a cantar te lasudan. Los Disléxicos'. También se premió a los colaboradores sociales Fernando Sáez de Valdivieso y Desi Mula Gómez.

Dentro del acto se tuvo un recuerdo especial para los miembros de la primera junta directiva de la asociación, así como a sus socios fundadores. Finalmente, la actual junta directiva quiso homenajear a Lucía Alcántara, a la que agradecieron su incansable labor al frente de este colectivo que nació en 2015 tras comprobar la necesidad de contar con una institución de este tipo, y que hoy en día cuenta con más de 300 familias en toda la provincia.

La mañana finalizó con un montaje fotográfico con la historia de la asociación, y con la actuación de la chirigota Los Villegas, que hicieron disfrutar a familias y niños en un día inolvidable para todos.