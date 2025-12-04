Satisfacción en el CDP Salesianos Lora Tamayo por la medalla de plata lograda en la AndalucíaSkills
El joven Félix Sasián, que estudia un grado superior de Automatización y Robótica Industrial, ha logrado el segundo puesto en la modalidad de Electrónica
En esta edición de AndalucíaSkills también ha habido otro estudiante jerezano que ha brillado. Se trata de Félix Sasián Pacheco, del del CDP Manuel Lora Tamayo, que obtuvo la medalla de plata en la modalidad de Electrónica. Félix Sasián es alumno del Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial.
El centro salesiano participó con seis estudiantes en las modalidades de Diseño CAD, Mecanizado CNC, Electricidad, Electrónica, Control Industrial y Soldadura.
Juan José García, coordinador de FP del centro Salesianos Manuel Lora Tamayo, ha reconocido "la satisfacción del colegio jerezano" por el trabajo realizado en Jaén, que estuvieron acompañados de seis docentes.
