Álvaro Domecq y José Mercé, Premios Tradición de la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol entregó en la jornada del pasado lunes la segunda edición de los Premios Tradición, una iniciativa que se otorga a personalidades destacadas del mundo de la sociedad que destacan por enaltecer las tradiciones y la cultura. En esta ocasión, los reconocimientos fueron para el rejoneador y fundador de la Real Escuela Álvaro Domecq y para el cantaor José Mercé.

El Auditorio de Cajasol, perfectamente engalanado, fue el escenario de entrega de estos premios, un acto en el que se dieron cita el Fundación Cajasol, António Pulido, la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Tania Barcelona, así como el vicepresidente de Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. / Candela Núñez

Fue precisamente Antonio Pulido quien abrió los discursos de intervenciones, destacando que tanto José Mercé como Álvaro Domecq "son señas de identidad de nuestra tierra", y reconociendo "el papel protagonista que hoy tiene Jerez". Pulido repasó brevemente las carreras profesionales de cada uno de ellos, finalizando su discurso calificándoles como "hijos grandes de Jerez y pilares de nuestra cultura".

Álvaro Domecq, recibiendo el premio de manos de María José García-Pelayo. / Candela Núñez

Tras recibir el premio de manos de la alcaldesa de la ciudad, Álvaro Domecq, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y se acordó "de todas las cosas bonitas que he hecho en esta vida". Dentro de todos esos recuerdos tuvo un momento para su padre, Álvaro Domecq Díez, "porque siempre estaba buscándome algo para que yo funcionara". El rejoneador y fundador de la Real Escuela recibió la ovación del público quel llenaba el auditorio y donde se encontraban personalidades del mundo del caballo, como el director de la Real Escuela, Rafael Olvera, sus sobrinos Luis y Antonio Domecq, además de Julián López 'El Juli', torero emparentado con la familia Domecq.

Igual de satisfecho con la concesión de este premio, una estatuilla obra de Pelayo Domecq, estuvo José Mercé. El cantaor del barrio de Santiago comenzó su discurso en tono irónico, "mi tierra es de las más difíciles que hay porque como todo es bueno...", y continuó agradeciendo a Cajasol "toda la labor que hace por la cultura".

José Mercé y Antonio Pulido. / Candela Núñez

Mercé reconoció sentirse "más jerezano que nunca, aunque me fui de Jerez con trece años y he vivido mucho tiempo en Madrid". Por último, mandó un mensaje a las nuevas generaciones, a las que les pidió "que estudien la raíz, la base, y luego hagan lo que quieran, pero que no empiecen la casa por el tejado".

Por su parte, Mercedes Colombo admitió en su intervención que "es un honor compartir estos galardones, por segundo año consecutivo”, dando la enhorabuena a los premiados, “no sólo por el reconocimiento, sino también por recoger el testigo de dos embajadores de Jerez que ya fueron reconocidos el año pasado”. Además, agradeció a la Fundación Cajasol "su apuesta por Jerez".

José Carpio 'El Mijita', acompañado por Domingo Rubichi.

Por último, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, dio las gracias a la Fundación Cajasol “por estar a la altura de lo que Jerez se merece” y por estar "haciendo una labor silenciosa por esta ciudad. Creo que tenemos que poner en valor todo lo que la Fundación, a través de su presidente, hace por Jerez”.

La noche contó además, como no podía ser de otra manera, de una pincelada musical, protagonizada por el cantaor jerezano José Carpio 'El Mijita' y Domingo Rubichi, que ofrecieron un repertorio compuesto por soleá, seguiriyas y bulerías.