El consejero de Turismo insiste: "Hemos diversificado los vuelos y compensado la marcha de Ryanair de Jerez"

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha insistido este jueves que el Aeropuerto de Jerez ha podido "compensar" la marcha de Ryanair con la llegada de nuevas conexiones tras los acuerdos alcanzados por la Junta de Andalucía con algunas aerolíneas. Y ha vuelto a exigir al Gobierno central y a Aena, el gestor de infraestructuras aeroportuarias, que negocie con la 'low-cost' las tarifas que deben abonar por operar en terminales como la jerezana.

Estas afirmaciones fueron apuntadas por el responsable autonómico en una comparecencia en el Parlamento andaluz a petición de Vox. Al igual que hiciera semanas atrás, Bernal volvió a afirmar que ha podido hacer frente a la marcha de la aerolínea irlandesa, que se hizo efectiva a finales del pasado mes de marzo, tras "diversificar" sus conexiones. El consejero llegó a señalar en su comparecencia que el Aeropuerto ha mejorado sus registros en este verano respecto al año pasado (un aumento del 0,2%), aunque no especificó que este incremento se debe únicamente al aumento del tráfico internacional porque en el conjunto del año la pérdida del total de viajeros, con datos acumulados hasta agosto, es del 8,2% respecto a 2024.

En este sentido, el representante del gobierno autonómico presumió de las gestiones realizadas para la llegada del turoperador Jet2 a Jerez, aunque volvió a afirmar que esta es fruto de los movimientos realizados por el ejecutivo autonómico frente a la marcha de Ryanair cuando el anuncio, y posterior acuerdo comercial con esta aerolínea, se cerró varios meses antes de que la irlandesa diera a conocer que dejaba de operar en Jerez. También mencionó las negociaciones realizadas con Eurowings para recuperar la ruta desde Berlín, que ya estuvo operativa hasta antes de la pandemia, o con Enter Air y Tui para la puesta en marcha de una nueva conexión desde Varsovia.

Según Bernal, la actitud de la Junta con la puesta en marcha de "negociaciones muy intensas" que han tenido sus resultados contrasta con la "política comercial" de Aena, a la que volvió a reclamar que negocie con compañías con Ryanair sobre las tasas aeroportuarias —la aerolínea exige una sustancial rebaja de precios para regresar—. Y apuntó que el organismo autonómico continuará trabajando para "seguir consolidando las rutas y trayendo más", de ahí que pidió la colaboración del Gobierno central y Aena para "ampliar el tráfico más allá de las temporadas altas".

También aprovechó para criticar al PSOE tras haber rechazado en el Senado una moción presentada por el PP para exigir al Gobierno centra que amplíe la pista del aeródromo jerezano.