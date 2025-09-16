Ana Belén Grela, ingeniera Mecánica y de Diseño de Jerez: "Nadie tiene derecho a ponerte ninguna barrera"

"Mi padre fue quien puso el primer grano de arena para que yo me interesara por el mundo del motor", cuenta la joven jerezana Ana Belén Grela (2002), ingeniera Mecánica y de Diseño Industrial. Desde pequeña su progenitor la llevaba al Circuito y le enseñaba, sobre todo, el mundo del motociclismo. A la hora de elegir carrera, todo su entorno pensaba que se decantaría por la enseñanza, un mundo que también le atrae mucho, aunque en el fondo "sabían que tendrían más futuro en la ingeniería". "Algunos se sorprendieron un poco de que una mujer estudiara una ingeniería", recuerda.

Grela ha sido muy consciente de la masculinización de los grados que estudió. Los primeros años de carrerera universitaria, en Diseño, contaba con un número algo más equilibrado entre hombres y mujeres. Cuarto fue para ella "un baño de realidad", dado que, la clase de ingeniería Mecánica estaba formada por 80 personas de las cuales sólo cuatro eran mujeres. "Estaba acostumbrada a una clase mixta y, de pronto, en Mecánica era una de esas cuatro mujeres de la clase. Creía que seríamos más". Pese a encontrarse en minoría, asegura que nunca ha sido víctima de discriminación, ni objeto de micromachismos.

Formula Student

Esta vecina de la barriada de San Miguel, ha participado en las I Jornadas de Formación de Mujer y Motor que tuvieron lugar recientemente en los Claustros de Santo Domingo, como integrante del equipo de la Universidad de Cádiz Fórmula Student, "un proyecto que combina pasión, talento y tecnología en el mundo del automovilismo". Grela resume a la perfección en qué consiste de este proyecto. "Fórmula Gades es un equipo dedicado a la competición de Fórmula Student. Cada universidad presenta su modelo de monoplaza para competir diseñado por los estudiantes. Tenemos un equipo estructurado en diferentes departamentos: el motor, la electrónica…". Grela se encarga de la sección responsable del diseño del chasis y de la ergonomía, es decir, de todo lo que está en contacto con el piloto o la piloto: el volante, el asiento, el reposacabezas. Forma parte de un equipo formado por 50 personas, de las cuales sólo ocho son mujeres. "Al principio oía eso de que una niña cómo iba a estudiar mecánica, sin embargo, en el equipo de Fórmula Gades ningún compañero me ha infravalorado por ser mujer. Todo lo hacemos igualitario y lo hacemos igual hombres y mujeres", aclara.

En el equipo de Fórmula Gades ningún compañero me ha infravalorado por ser mujer

Disfruta al máximo de las competiciones, "son lo que más llama la atención de la ingeniera jerezana. “Todos nosotros somos más o menos iguales, de la misma edad, de diferentes universidades y países. Parece que estamos en otro mundo, todos involucrados. Convivimos con gente de otros países, por ejemplo, en el Campeonato de Barcelona. Es muy interactivo y haces otro mundo allí", explica.

"Tal y como finalizaron los exámenes de junio, nos fuimos al Circuito, incluso nos quedamos allí a dormir hasta finales de julio que nos fuimos a competir. Es mi otro mundo, nos dedicamos completamente a ello en época de fábrica y, desde septiembre hasta abril, a lo mejor estamos todas las noches en reuniones con los compañeros, por las tardes en el Circuito pensando cómo diseñar o diseñando, dedicas tu vida a ello dentro de lo posible, porque a la vez sacaba adelante mi carrera", detalla.

Ana Belén Grela, trabajando con compañeras de Fórmula Gades. / Cedida

Además del motor, tiene otras aficiones como ir regularmente al gimnasio e impartir clases de dibujo técnico para aportar algo de valor a otras personas: "Quiero sentir que aporto algo a alguien cuando trabajo y creo que la enseñanza es la forma más bonita de inculcarlo. En mi caso, a través del dibujo técnico". Más allá de eso, reconoce que le gustaría abrirse paso en el mundo del motor sport, tanto en automovilismo de coches como en el motociclismo, dedicarse realmente a ello, ya que, considera que "hasta ahora ha sido un hobby".

Sin referentes

“Tristemente, no tengo ninguna mujer referente. Es verdad que hay muy pocas mujeres referentes en este mundo. Cuesta mucho encontrar alguien en quien fijarte", asevera con rotundidad. Esta ingeniera jerezana confiesa que en la jornada antes mencionada, la piloto internacional Cristina Gutiérrez le abrió los ojos en este sentido. Es por esto que hace hincapié en la necesidad de difundir la experiencia de aquellas que consiguen hacerse hueco en un mundo tradicionalmente de hombres. "Al final eres tú misma quien se tiene que abrir el propio camino y contarlo lo máximo posible para que otras sepan que se puede. Como Cristina Gutiérrez, todos los pilotos no son hombres, ella también es una piloto muy válida".

Ana Belén Grela anima a todas a cumplir sus sueños. “Nadie tiene derecho a ponerte ninguna barrera. Todo lo que tu quieras hacer o aquello con lo que sueñas es igualmente posible si eres hombre, mujer o lo que seas”, asegura. Ella no se considera referente, pero es consciente de que su trayectoria no es muy común: “Al alumnado de la academia de mi padre le llama la atención que sea ingeniera. Te dicen que te pega más ser maestra o enfermera por ser mujer. Ser ingeniera es más sorprendente”.