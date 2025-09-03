Golpe en la mesa de las camareras de piso de Jerez y la provincia: "Explotar a estas mujeres con un trabajo a destajo es ilegal"

El sol que lucía inclemente este martes 2 de septiembre a las 16:00 horas no impidió que la concentración convocada por la Plataforma por las Camareras de Piso ‘Las grandes olvidadas’ fuese todo un éxito. Si es que éxito es la palabra adecuada para definir el golpe en la mes’ que dieron las más de 200 personas, la mayoría mujeres en este acto que tuvo lugar en Chiclana, concretamente en el espacio verde delante del Barrosa Garden de Novo Sancti Petri.

La plataforma, dependiente de la federación de mujeres jerezana ‘Sol Rural’ se muestra satisfecha porque ni las altas temperaturas, ni la vuelta de las vacaciones, ni los preparativos para el inicio del nuevo curso mermaron la asistencia. Más de dos centenares de participantes, algunas refugiadas en la sombra de algunos árboles levantaron la voz alta, clara y al unísono para exigir la jubilación anticipada del colectivo. El día previo, el sindicato UGT hizo público su apoyo a las camareras de piso y llamaron a unirse a la concentración. Desde CCOO han hacho lo mismo: “Estamos muy contentas con la asistencia de camareras de Piso, voluntarias de la Plataforma ‘Las grandes olvidadas y otras personas de grupos que nos apoyan”, se congratula Francisca Gago, portavoz de la plataforma.

Durante el acto de concentración corearon cánticos como “Camareras caminando "pálante" empresarios caminando "patrás", eo, eo, eo, eoeo eoeo eoá ...”, así como otras consignas. Por su parte, Coral García Gago, representante de la Plataforma por las Camareras de Piso ‘Las grandes olvidadas’, realizó un breve recorrido desde la fundación de dicha plataforma en febrero de 2023. Destacó las relaciones con diferentes grupos políticos, sindicales, asociaciones de mujeres, ayuntamientos etc... “que van consolidando esta herramienta reivindicativa ciudadana”.

El colectivo hizo una mención especial a Isabel Melgar, Carmen Toro, Milagros Román, Manuel Montes... delegadas y delegado de CCOO, “como las personas de la profesión impulsores de la reanudación de la lucha reivindicativa de estas trabajadoras de la Hostelería Española”, lucha que vivió un parón durante la pandemia.

La portavoz incidió en que las empresas de hostelería obtienen grandes beneficios “y deben pensar en la justa distribución de esos millones de euros. Explotar a estas mujeres con un trabajo a destajo es ilegal y no se hace en ningún otro caso”. “Las mujeres siempre son las peor pagadas y tienen peores contratos por el hecho de ser mujeres”, reprocha Gago.

Las camareras de piso de Jerez y la provincia que forman parte de la plataforma dejan claro que no están en contra del turismo, pero sí de la explotación laboral. Esperan que sus reivindicaciones sean escuchadas y que sindicato y patronal cumplan con su palabra para que el Gobierno incluya al colectivo en el Real Decreto 402/2025 que regula la posibilidad de esa jubilación anticipada. Para ello aportan un informe detallado sobre la situación laboral de las camareras de piso, destacando la falta de reconocimiento de sus enfermedades profesionales y la discriminación de género que sufren en el sector hotelero.

En la lectura del manifiesto enumeraron sus reivindicaciones actuales. “Nuestro trabajo no es solo físicamente demandante, sino que también implica un alto nivel de estrés y presión para cumplir con los estándares de calidad y limpieza exigidos por la industria hotelera. Exigimos:

- Reconocimiento de nuestra labor como trabajadoras que desarrollamos una actividad físicamente exigente y peligrosa.

- Acceso a la jubilación anticipada sin penalización en nuestra pensión.

- Mejora de nuestras condiciones laborales y reducción de la carga de trabajo.

- Reconocimiento de nuestras enfermedades profesionales, merecemos respeto, dignidad y justicia”.

De momento, esta es la última iniciativa para hacer oír sus voces. Como ya han manifestado en contadas ocasiones, pese a que se muestran esperanzadas, no dudan en seguir luchando si no consiguen la jubilación anticipada. De conseguirlo, permanecerán vigilantes para que su aplicación sea real.