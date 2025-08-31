Carmen Aumesquet, directora de Promoción del Consejo Regulador: "Hace 20 años éramos casi invisibles"

Pertenece a la quinta generación de una familia bodeguera del Marco. Carmen Aumesquet, directora de Promoción del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Máster en Derecho y Economía por la Universidad Católica de Lovaina. Unida sentiementalmente al mundo del vino desde pequeña, siempre se interesó por la historia bodeguera. Desde hace años el vino es su pasión. Para ella es un auténtico privilegio tener un puesto de trabajo en el que ser embajadora y promocionar el jerez, "que es la identidad cultural más importante de la ciudad". Aumesquet propone que la fotografíen junto a una vidriera con dos mujeres vendimiando ubicada en la primera planta de la sede del Consejo. "Es una obra de arte. Se creó cuando se construyó la sede. Se trata del logotipo de calidad que todas las botellas de vinos de Jerez llevaban por el mundo a finales de los años 60. Era un tributo a la viña, a ese nacimiento del jerez, el primer trabajo necesario para obtener un vino de calidad, muy ligado a este momento del año", explica. Muy generosa, la responsable de comunicar el jerez accede a responder sobre algunas cuestiones sobre asuntos relacionados con el Marco y las Fiestas de la Vendimia: "Septiembre es un mes flojo desde el punto de vista hotelero, pero tenemos dos semanas en las que la ciudad florece, el centro de Jerez está absolutamente lleno gracias a las Fiestas de la Vendimia", resalta.

Pregunta.¿En que está volcado el Consejo en este momento?

Respuesta.Es un momento importante de la Promoción. Estamos finalizando una campaña europea. Durante seis años desarrollamos el programa más importante de toda la Unión Europea de una marca de calidad para un producto agroalimentario. La Comisión Europea nos ha dado una serie de fondos para campañas de promoción a través de las cuales, por primera vez, hemos conseguido llegar al cliente final desde el punto de vista genérico y funcional. Hemos hecho campañas a nivel nacional de vinos de Jerez y manzanilla en supermercados y tiendas. Con estos fondos pudimos crear la Sherry Academy, formación online gratuita en español y en inglés. Ésta forma a profesionales de todo el mundo que quieren saber más sobre vinos, manzanilla o vinagre de Jerez. Ha sido un hito dentro de la promoción del vino del jerez. Ahora es el momento de sacar conclusiones, de ver cuáles son los siguientes pasos para devolver al jerez al sitio que se merece como uno de los grandes vinos del mundo y de los más gastronómicos que hay.

P.¿Estáis satisfechos con la programación general de las Fiestas de la Vendimia 2025? ¿Qué os parece?

R.Una programación tan amplia, en la que se vuelcan tantos sectores de la sociedad para realizar actividades en restaurantes, bares, viñas, hoteles de la ciudad, incluso en locales nocturnos con música de todo tipo, demuestra que la cultura del vino -que siempre ha sido el eje vertebrador de la ciudad de Jerez- vuelve a ser importante para el ciudadano medio. También, que es una fuente de riqueza para el empresario que lo ve como un punto diferenciador en su oferta. Muchas empresas en Jerez toman las Fiestas de la Vendimia como recurso para ofertar a sus clientes nuevas experiencias en torno al vino y creo que es un punto muy positivo.

Carmen Aumesquet, en un espacio de la sede del Consejo donde se exponen carteles de las Fiestas de la Vendimia. / Vanesa Lobo

P.¿Por qué cree que se suman a formar parte de estas fiestas?

R.Desde que se retomó la fiesta en 2009, de manera muy pausada, pero muy firme hemos agrandado, afianzado y completado el programa. Esto ha animado a que muchas empresas se den cuenta de que se está convirtiendo en un momento importante desde el punto de vista económico, en el que Jerez tiene la atención mediática y muchas visitas y que sirve para desestacionalizar la oferta. Septiembre es un mes flojo desde el punto de vista hotelero, pero tenemos dos semanas en las que la ciudad florece, el centro de Jerez está absolutamente lleno gracias a las Fiestas de la Vendimia. Se nota que la ciudad está en fiesta y que la gente quiere participar. Eso es precioso.

P.¿Qué peso tiene el Consejo Regulador en las Fiestas de la Vendimia actualmente?

R.Somos los socios estratégicos fundamentales del Ayuntamiento de Jerez. El peso importante lo lleva el Ayuntamiento, como tiene que ser. El Consejo es la institución que vertebra a todo el sector productor. Desde el principio nosotros nos hemos volcado, la colaboración es absoluta. El departamento de Promoción prepara las actividades que organiza directamente el Consejo. Trabajamos de manera muy comprometida para que las actividades que preparamos y en las que colaboramos sean de la máxima calidad y motiven al ciudadano y al visitante a participar de la cultura del vino de Jerez, tan rica y tan antigua.

P.¿Cuál es el destinatario principal al que van dirigido estas actividades? ¿Para quién están pensadas?

R.Creo que están dirigidas a la ciudad de Jerez y a los aficionados al vino de Jerez. Las familias salen al centro, llevan a los niños a la Pisa de la Uva, a los talleres... Creo que es una fiesta de la ciudad y que todo eso atrae a muchos visitantes. No tenemos en mente hacerlas para la gente de fuera. En realidad, lo hacemos para la ciudad de Jerez, pero qué duda cabe de que es muy atractivo para los pueblos de la Bahía de la Sierra, incluso Sevilla. Es una fiesta tan diferente, oferta actividades culturales que no se hacen en ninguna otra ciudad de Andalucía o España y es lógico que sea un reclamo para visitantes.

Carmen Aumesquet, en un momento de la entrevista. / Vanesa Lobo

P.¿Cuál cree que es la mejor iniciativa para sembrar el gusanillo del vino de jerez en las nuevas generaciones?

R.Respuesta.- Está claro que la difusión del vino como elemento de cultura e identidad es fundamental. El vino es un elemento de socialización, de diversión, pero el hecho de que esté ligado al momento gastronómico, de disfrute en la mesa, también es muy importante. La educación y la disfusión de esos elementos culturales son esenciales para que esas nuevas generaciones puedan apreciar que no se trata sólo de beber alcohol, sino que es un elemento cultural que te une con tu historia, tu identidad, con el folklore, con la arquitectura, que es una manera de ver la vida, de divertirse. Eso es fundamental para que el nuevo consumidor sea atraído por los vinos de Jerez.

P.¿Qué papel tiene hoy en día la mujer en la cultura del vino, en el proceso de crianza y hasta llegar a los consumidores?

R.La mujer está perfectamente integrada en todos los procesos que conforman la elaboración del vino en Jerez. Hay mujeres capataces que dirigen los trabajos en la viña, mujeres en los laboratorios, enólogas, directoras de producción, hay muchas mujeres en administración, en toda la parte de comercialización y venta del vino a nivel nacional e internacional, mujeres directoras de exportación, dueñas de bodegas, ejecutivas, otras que se dedican como yo a comunicar el vino..., igual que en otras tantas facetas de la sociedad actual. No podemos decir que hay alguna parcela en la que esté vetada. A lo largo de los últimos 25 años, en paralelo a cómo ha variado el papel de la mujer en la sociedad actual, se ha integrado perfectamente en el mundo del vino, en general, y en el mundo del vino de Jerez, en particular.

P.¿Qué ayudas o recursos echa en falta por parte de las administraciones a la hora de promocionar el jerez?

R.Es importante reseñar que para el desarrollo de las campañas genéricas de nuestros vinos el apoyo de las distintas administraciones es fundamental. Actualmente, recibimos cofinanciaciacion de la Comisión Europea, de la Junta de Andalucía, del ICEX y de Diputación. Estos apoyos son necesarios para realizar campañas más ambiciosas en un mercado del vino cada vez más competitivo. Esto no siempre fue así hace 20 años éramos casi invisibles, pero el sector del vino de Jerez se ha ganado el respeto de las distintas administraciones trabajando muy duro y de manera constante. No en vano, nuestras campañas son reconocidas internacionalmente. Por su parte, la administración local ayuda de muchas otras maneras, por ejemplo, apoyando las Fiestas de la Vendimia o la celebración de la feria profesional Vinoble. Las autoridades van tomando conciencia de que el vino es uno de los grandes aspectos diferenciadores de la provincia de Cádiz, no sólo de la ciudad de Jerez. Por ejemplo, la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, que durante muchos años ha tenido escasos recursos económicos, últimamente, está consiguiendo más apoyos, lo que es lógico teniendo en cuenta que somos una provincia de servicios en la que el turismo es el gran motor económico. Por ello, es importante apoyar el enoturismo y las empresas que lo promueven, ya que, es un turismo de calidad y desestacionalizado. Todo ello ayuda, sin duda, a dar valor al vino y a su cultura para que el consumidor final lo conozca, lo aprecie y lo consuma.

P.¿Cuál fue el punto de inflexióna partir del cual dejasteis ser invisibles?

R.Han sido muchas cosas, imposible nombrar solo una, es un trabajo de muchos profesionales y de muchos años. Multitud de actividades diferentes con el objetivo de reposicionar y revalorizar el vino de jerez, diría que casi una guerra de guerrillas….. Pero si tengo que elegir un momento probablemente me decantaría por cuando Jerez fue elegida Ciudad Europea del Vino en el año 2014. Fue una iniciativa que impulsó el Consejo Regulador de la mano del Ayuntamiento. De repente, todas las miradas se giraron y comenzamos a tener una atención mediática nacional e internacional inusitada que revindicaba el gran tesoro enológico que representa el jerez y, sobre todo, su carácter genuino y versátil. Creo que constituyó todo un hito para toda la ciudad y para el sector bodeguero, y además opino que le supimos sacar mucho rédito. Además, nos sirvió para sacar pecho y mostrar orgullo como sector. Desde luego, a lo largo del tiempo otras muchas iniciativas han ayudado: el Aula de Formación, Copa Jerez, la Sherry Week, las campañas de promoción y un gran etcétera.

P.Puede pasar ahora igual con la candidatura de la Capitalidad Gastronómica de Jerez, ¿no es así?

R.Qué duda cabe de que es una oportunidad para refrendar la excelencia a la que Jerez aspira. El vino de Jerez es nuestra gran aportación gastronómica cualitativa y diferencial. Y no se queda atrás el vinagre de Jerez, nuestro condimento más internacional, imprescindible en todas las cocinas. Si conceden a la ciudad la capitalidad, ambos tendrán un protagonismo muy importante y dedicaremos muchos esfuerzos a ello.

P.¿Qué esperáis de 2026?

R.Que mucha más gente conozca esta cultura gastronómica de Jerez y del jerez, en la que el vino está en la mesa todos los días y en cualquier momentos de disfrute. Ojalá sirva para atraer a mucha más gente a la ciudad, que dinamice el sector hostelero, los restaurantes y bares, que deben ser los primereros embajadores de nuestros vinos. Ahí estaremos apoyando a la hostelería local y trabajando conjuntamente para que todos los locales tengan una buena selección de jereces que abran su carta de vinos para acompañar a nuestro recetario más tradicional y así poder ofrecer al cliente lo mejor de esta tierra.