Andalucía, la comunidad más galardonada en los Premios Aepev 2025 con los vinos y brandies de Jerez al frente

Gama de jereces VORS de Tradición, entre ellos el Amontillado y el Oloroso, galardonados en los premios Aepev.

La Asociación de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev) ha reconocido la excelencia de los vinos y espirituosos andaluces con un total de 12 galardones en los Premios Aepev 2025, que la sitúan como la comunidad autónoma más premiada de la XVIII edición del certamen, en el que han tenido un papel destacado los vinos y brandies de Jerez.

La elección de los mejores vinos y espirituosos de España se ha llevado a cabo mediante una votación a doble vuelta en la que han participado la mayor parte de los periodistas y escritores del vino asociados. En el proceso, se evaluaron más de un millar de referencias propuestas en la primera ronda, de las que 143 vinos y vermús, así como 71 espirituosos lograron acceder a la fase final.

Pago de los Capellanes Crianza 2023, de la DOP Ribera de Duero, se ha erigido en el vino más votado y máximo triunfador de estos galardones, al lograr el Gran Premio Aepev 2025 en una edición en la que Andalucía ha duplicado los resultados de sus inmediatos seguidores, en concreto Castilla y León y la Comunidad Valenciana, con seis cada una. Por su parte, Galicia ha obtenido cinco premios; mientras que Castilla-La Mancha salda su participación con 4; Asturias, Cataluña y La Rioja, con dos; y Extremadura y Navarra, con una en cada caso.

Por denominaciones de origen y específicas, los mayores galardones han sido para la DOP Ribera del Duero, Cangas, Valdeorras, Utiel-Requena, Cava, Jerez-Xérès-Sherry, Montilla-Moriles, Alicante, Orujo de Galicia y Brandy de Jerez, cada una de ellas con dos premios.

Los premios a vinos de Jerez han recaído en Bodegas Tradición, en concreto en Tradición Amontillado VORS y Tradición Oloroso VORS, reconocidos dentro de la categoría de vinos de crianza biológica, oxidativa y mixta.

Por su parte, dentro de la categoría brandy han sido premiados Barbadillo Solera Gran Reserva, de Bodegas Barbadillo, y Lepanto OV (Oloroso Viejo), de González Byass, ambos de la IGP Brandy de Jerez.

La también jerezana Lustau se ha alzando con uno de los galardones a los mejores vermús del certamen, en su caso con Lustau Rojo.

En cuanto a la cordobesa Montilla-Moriles, Bodegas Pérez Barquero se ha alzado con el premio al vino más innovador con G1 Brut Nature, mientras que Robles 1927 Oro, de Pérez Barquero, ha sido galardonado en la categoría de Vinos dulces naturales y licorosos, en la que se incluyen los Pedro Ximénez.

Bierzo, Rueda, Cigales, La Rioja DOC, Almansa, Toro, Pago de la Jaraba, Pacharán de Navarra y la marca privada Corpinnat completan el con un galardón cada una, junto a otras nueve marcas que no están adscritas a ninguna DOP ni IGP.

El grupo Hispano Suizas ha sido el más premiado con cuatro galardones para sus vinos Impromptu Rosado, Quod Superius Tinto y los cavas Tantum Ergo y Tantum Ergo Rosado; seguido de la bodega sevillana Salado, de Umbrete, otra de las triunfadoras con tres premios para Finca Las Yeguas, Finca Las Yeguas Bajo Velo y Umbretum Brut Nature, los mismos que los cosechados por Pago de los Capellanes, que además del Crianza 2023, ha logrado el reconocimiento para sus vinos Pago de los Capellanes Parcela El Nogal 2021 y O Luar do Sil.

Los Premios Aepev no es un concurso o una cata al uso, ya que los productos presentes son elegidos por los líderes de opinión socios de Aepev en función de las noticias generadas durante el año y de los productos catados por ellos en 2025.

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino está formada por 203 profesionales especializados en información y comunicación del vino a través de más de 95 medios de comunicación especializada. Publican artículos, guías de vino y mantienen más de 60 blogs a través de Codhivi (Comunidad Digital Hispana del Vino).