'Jerez con nombre de mujer' de Mercedes Ruiz agota las entradas en el Villamarta para el Festival de Jerez

El espectáculo 'Jerez, con nombre de mujer' que dirige la bailaora jerezana Mercedes Ruiz, se ha convertido en el primero de los montajes del XXX Festival de Jerez que ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en el Teatro Villamarta.

La propuesta, una gala especial que conmemora el treinta aniversario del Festival de Jerez, cuenta con la idea original de Mercedes Ruiz, que se rodea las jerezanas Leonor Leal, Copa Jerez de Baile por la Cátedra de Flamencología en este 2025, y Salomé Ramírez, última ganadora del Desplante Minero del Festival de La Unión. Además, el espectáculo cuenta con la dirección musical del guitarrista Santiago Lara y el asesoramiento en los cantes de David Lagos.

En el apartado artístico destaca también la presencia de tres maestras jerezanas: Angelita Gómez, Ana María López y La Chiqui de Jerez, además del cante de Tamara Tañé, Melchora Ortega y Felipa del Moreno, y las guitarras del propio Santiago Lara y Javier Ibáñez. A las palmas, Javier Peña y Fernando Martínez, y a la percusión Perico Navarro.

La gala en sí es, tal y como recoge la psinopsis de la misma, "un canto a la memoria viva del arte" y especialmente "a las mujeres que fueron raíz y alas ,que hoy siguen floreciendo. Entre el compás y el silencio. A las maestras, faros encendidos que nos enseñaron el camino, con su sabiduria, entrega y amor", sosteniendo "el legado con sus manos, sus pies y sus voces, y a las niñas que heredarán la llama para seguir bailando la vida".

Se trata pues de "un viaje por la memoria del arte jerezano a través de la danza, las voces y los recuerdos de mujeres que fueron, son y serán la esencia del flamenco". Mercedes Ruiz, Leonor Leal y Salomé Ramírez recordarán pues a artistas como "La Bolola, María Soleá, La Paquera, Lola Flores, Luisa Requejo, Ana Parrilla, La Moreno, La Pompi, Isabelita y María Juana Ruiz, Vicenta Guerra, Isabelita de Jerez, La Serneta, La Piriñaca, La Macarena, La Jerezana y La Pastora".

Mercedes Ruiz, tras conocer la noticia, ha calificado de "increíble" la acogida que ha tenido esta puesta en escena, asegurando que "es un orgullo ser el primer espectáculo en agotar las entradas en el Teatro Villamarta dentro del XXX Festival de Jerez. Quiero dar las gracias a todas las personas que han confiado en nuestro trabajo y en especial al Festival de Jerez por confiar en esta idea".

El espectáculo tendrá lugar el próximo 28 de febrero a partir de las 20.30 horas en el Teatro Villamarta dentro del XXX Festival de Jerez.

Mercedes Ruiz y Santiago Lara

Mercedes Ruiz (1980, Bailaora, coreógrafa) y Santiago Lara (1984, compositor y guitarrista) son artistas consagrados en el panorama flamenco actual. Poseedores de los premios más importantes: Premio Nacional de Art Flamenco de Córdoba, Giraldillo de la Bienal de Sevilla, Premios de la Crítica y del Público en el Festival de Jerez y muchos más… Han creado 12 espectáculos juntos a lo largo de 20 años de carrera, lo que les ha llevado a pisar algunos de los teatros más importantes del mundo: Théâtre de la Ville (París), Auditorio Parco della Música (Roma), Teatro La Fenice (Venecia), International House of Music (Moscú), Sadler’s Wells (Londres), Teatro Gran Vía (Madrid)…

Mercedes es una de más prominentes referencias en danza contemporánea. Ha coreografiado para el Ballet Nacional de España, concretamente para la pieza Zaguán, y posteriormente trabajó en composiciones como Tauromagia, del guitarrista Manolo Sanlúcar, que fue uno de sus grandes éxitos recientes.

Santiago es un reconocido guitarrista español, galardonado con el Giraldillo de Guitarra en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2018 y el Premio de Guitarra en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2000. Ha publicado seis álbumes en solitario, entre ellos Flamenco Tribute to Pat Metheny (2017), Tu Canción en mi Guitarra (2021) y Concierto número 1 para guitarra y orquesta (2023), fruto de su primer trabajo sinfónico. Colabora frecuentemente con Mercedes Ruiz, componiendo música para sus 11 producciones.